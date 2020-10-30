До конца года Узбекистан реализует более $10 млрд иностранных инвестиций

Отраслевыми предприятиями было освоено $1,8 млрд инвестиций, из них в основной капитал - $1,3 млрд, а в рамках реализации региональных инвестиционных программ – $3,1 млрд, из них в основной капитал - $2,5 млрд.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. С января по сентябрь 2020 года общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане составил 7,2 млрд долларов (из них в основной капитал – 5,7 млрд долларов), в том числе 4,9 млрд долларов – прямые иностранные инвестиции, и 2,3 млрд долларов – средства международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

В части прямых иностранных инвестиций отраслевыми предприятиями было освоено 1,8 млрд долларов инвестиций, из них в основной капитал - 1,3 млрд долларов, а в рамках реализации региональных инвестиционных программ – 3,1 млрд долларов, из них в основной капитал - 2,5 млрд долларов.

Что интересует инвесторов - цифры и регионы

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов стали электротехническая отрасль (рост – в 25 раз по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), сфера ИКТ (рост – в 3,6 раза) и химическая промышленность (рост – в 1,2 раза). Рассматривая показатели в разрезе регионов, стоит отметить высокую динамику роста прямых иностранных инвестиций в Сурхандарьинской (в 1,1 раза), Навоийской (в 1,7 раза) и Наманганской областях (в 1,3 раза).

Какие международные организации инвестируют в Узбекистан

Значительный прирост показателей инвестиционной деятельности обусловлен в том числе увеличением притока средств, выделенных Узбекистану международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, основная часть которых приходится на финансовые организации правительства Японии – JICA и JBIC (20% по отношению к общему объему, или 470,8 млн долларов), Азиатский банк развития (16,6%, или 380,0 млн долларов), Всемирный банк (11,2%, или 256,8 млн долларов), Исламский банк развития (3,6%, или 81,2 млн долларов) и другие.

Данные средства были направлены на реализацию проектов в сферах нефтегазовой отрасли (884,3 млн долларов), сельского и водного хозяйства (461,9 млн долларов), химической промышленности (272 млн долларов), энергетики (205,7 млн долларов), транспортно-логистического сектора (171 млн долларов), здравоохранения (70,0 млн долларов) и образования (32,4 млн долларов).

Инвестпроекты и рабочие места

Всего в отчетном периоде было завершено 65 крупных инвестиционных проектов стоимостью 3,3 млрд долларов, за счет чего было создано свыше 13 тысяч новых рабочих мест. В частности, в Республике Каракалпакстан запущен проект "Строительство двух парогазовых установок мощностью 230-280 МВт на Тахиаташской ТЭС", в Навоийской области на базе АО "Навоиазот" налажено производство азотной кислоты, в Ташкенте – производство бытовых холодильников на 62,1 млн долларов в ООО "Технопарк" и его дочерних предприятиях, строительство надземного метро на сумму 466,1 млн долларов (Фаза 1), строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена стоимостью 103,8 млн долларов, а в Джизакской области – организация производства цемента на ООО "Хуаcин Цемент Джизак" стоимостью 150 млн долларов.

Всего до конца 2020 года планируется освоить 10,1 млрд долларов иностранных инвестиций, из них в основной капитал – 9,2 млрд долларов, в том числе объем освоения прямых иностранных инвестиций составит 7 млрд долларов, из них в основной капитал – 6,6 млрд долларов (102% по отношению к результатам 2019-го).

Мониторинг и решение проблем

Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций с выездом на места продолжает системную работу по изучению и решению проблем предпринимателей и инициаторов инвестиционных проектов.

Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с отраслевыми министерствами, ведомствами и органами местной власти ведется мониторинг за реализацией запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году 206 крупных инвестиционных проектов на сумму более 10,1 млрд долларов, имплементация которых позволит создать более 30 тысяч рабочих мест. В числе этих проектов – строительство Ташкентского металлургического завода стоимостью 359,4 млн долларов (672 рабочих места), организация производства аммиака и карбамида на базе АО "Навоиазот" стоимостью 985,7 млн долларов (491 рабочее место), организация производства текстильных изделий на ООО "Джизак Кентекс" стоимостью 25,0 млн долларов (400 рабочих мест) и другие.

К концу 2020 года планируется внедрить интегрированную с информационными системами государственных органов автоматизированную информационную систему "Контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов".

Данный программный комплекс является компонентом Единой национальной информационной системы проектного управления, которая будет включать в себя как инициаторов проектов, так и все государственные структуры, задействованные в их реализации. Преимуществом данной системы станет возможность осуществлять мониторинг за сроками, бюджетом, целями и показателями проектов, формировать достоверные данные по объему привлеченных и освоенных инвестиций, выявлять риски несвоевременного ввода проектов в эксплуатацию, а также отслеживать достижение предусмотренных проектной документацией целевых показателей в постинвестиционный период.