В Узбекистане подешевело импортное дизельное топливо

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость импортного дизельного топлива, с 1 ноября один литр стоит шесть тысяч сумов. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".
Ранее дизтопливо продавали по 6,5 тысячи сумов за литр.
С 1 мая 2020 года в республике отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".
Нефтеперерабатывающие заводы продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".