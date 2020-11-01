В Узбекистане подешевело импортное дизельное топливо

С 1 мая 2020 года в республике отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизтопливо, в том числе марки "ЭКО".

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость импортного дизельного топлива, с 1 ноября один литр стоит шесть тысяч сумов. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Ранее дизтопливо продавали по 6,5 тысячи сумов за литр.

"Мы постоянно анализируем вопрос формирования цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС предприятия. Считаем, что если себестоимость продукции снижается, то мы обязаны снижать стоимость ее реализации. И такая практика будет продолжена", — пояснил директор UNG Petro Мирзахид Мусаев.

С 1 мая 2020 года в республике отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизельное топливо, в том числе марки "ЭКО".

Нефтеперерабатывающие заводы продают их через биржевые торги — в соответствии с постановлением президента "О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли".