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В Минэнерго Узбекистана объяснили решение отключить от газа кафе и рестораны

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201101/15301897/V-Minenergo-Uzbekistana-obyasnili-reshenie-otklyuchit-ot-gaza-kafe-i-restorany.html

В холодные месяцы газом будут снабжать в первую очередь дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения и больницы. Оптовые потребители, в том числе точки общепита, должны перейти на альтернативные виды топлива.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. С 1 ноября в Узбекистане для хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий общественного питания, начали вводить ограничения на использование природного газа, следует из сообщения пресс-службы Министерства энергетики республики.

Как рассказали в пресс-службе, в холодные месяцы газом будут снабжать в первую очередь дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения и больницы.

"Все действующие субъекты предпринимательства хорошо осведомлены, что в Узбекистане на протяжении последних лет действует программа по их поэтапному переходу на альтернативные виды топлива (сжиженный газ, уголь и так далее). В существующих договорах хозяйствующих субъектов оговорены введения ограничений на поставки газа в осенне-зимний период, в связи с чем они также должны иметь альтернативные источники топлива. В недалекой перспективе использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период. В этой связи, вводимые с 1 ноября 2020 года ограничения на использование природного газа для хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе), являются необходимой мерой, предусмотренной договорами на приобретение природного газа", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что юридические потребители, не являющиеся социально значимыми объектами, в преддверии осенне-зимнего периода получили соответствующие уведомления.

Они "должны принять активные меры" для перехода на альтернативные виды топлива, подчеркнули в Минэнерго.

Теги:
ресторан, кафе, Узбекистан, Министерство энергетики



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