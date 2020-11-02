Какие продукты подорожали с начала года — Госкомстат

По данным Государственного комитета по статистике, продовольственные товары в октябре текущего года в среднем подорожали на 2,3% (в октябре 2019 года - 2,8%) , непродовольственные – на 0,8% (0,7%), услуги – на 0,7% (0,4%).

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В октябре 2020 года средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц повысился на 1,4%. В период с января по октябрь 2020-го цены и тарифы на потребительском рынке выросли в целом на 7,8%, а в прошлом месяце зафиксирован прирост на 1,4%. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, продовольственные товары в октябре текущего года в среднем подорожали на 2,3% (в октябре 2019-го - 2,8%) , непродовольственные – на 0,8% (0,7%), услуги – на 0,7% (0,4%).

В целом за десять месяцев 2020 года уровень цен на продовольственные товары повысился на 10%, непродовольственные товары – на 6,9%, услуги – на 5,2%.

В октябре текущего года наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (17,7%), масло и жиры (9,5%), плодоовощную продукцию (3,2%), а также на сахар, чай и другие пищевые товары (2,3%). Молочная продукция за месяц прибавила в цене на 0,9 %, мясо, птица и рыба, алкогольная продукция – на 0,7%, хлебопродукты – на 0,5%. Цены в сфере общественного питания в октябре повысились на 1,3%.

В сравнении с концом 2019-го, значительный рост цен зарегистрирован на яйца (34,3%), масло и жиры (20,2%), мясо, птицу и рыбу (15%), а также на хлебные изделия (13,7%). Сахар, чай и другие пищевые продукты подорожали за прошедшие десять месяцев на 8,6%, молочная продукция – на 8,4%, алкогольные и безалкогольные напитки – на 5,6% и 3,2%. Фрукты, овощи и картофель, по сравнению с концом прошлого года, стали дешевле на 3,3%. Цены в общественном питании поднялись за этот период на 10,4%.