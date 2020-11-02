В какие страны Узбекистан экспортировал стручковый перец на $7,4 млн?

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года география экспорта увеличилась на пять стран. Самаркандская область стала самым крупным поставщиком.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в период с января по сентябрь 2020 года Узбекистан ввез стручковый перец на $7,4 млн в 22 страны дальнего зарубежья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года география экспорта увеличилась на пять стран.

Список стран

Казахстан — $2,3 млн

Россия — $1,3 млн

США — $1,1 млн

Германия — $1 млн

Украина — $211,7 тысяч

Бельгия — $152,9 тысяч

Турция — $126 тысяч

Прочие — $327,1 тысяч

Отмечается, что по итогам девяти месяцев текущего месяца Самаркандская область стала крупнейшим экспортером перца на сумму $1 815 тысяч. Данный показатель составил 24,5% от общего объема данной экспортируемой продукции.