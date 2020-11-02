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Перец красный острый

В какие страны Узбекистан экспортировал стручковый перец на $7,4 млн?

© Sputnik / Юрий Кавер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201102/15310223/V-kakie-strany-Uzbekistan-eksportiroval-struchkovyy-perets-na-74-mln.html

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года география экспорта увеличилась на пять стран. Самаркандская область стала самым крупным поставщиком.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в период с января по сентябрь 2020 года Узбекистан ввез стручковый перец на $7,4 млн в 22 страны дальнего зарубежья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года география экспорта увеличилась на пять стран.

Список стран

  • Казахстан — $2,3 млн
  • Россия — $1,3 млн
  • США — $1,1 млн
  • Германия — $1 млн
  • Украина — $211,7 тысяч
  • Бельгия — $152,9 тысяч
  • Турция — $126 тысяч
  • Прочие — $327,1 тысяч

Отмечается, что по итогам девяти месяцев текущего месяца Самаркандская область стала крупнейшим экспортером перца на сумму $1 815 тысяч. Данный показатель составил 24,5% от общего объема данной экспортируемой продукции.

Теги:
продукция, Экспорт, Узбекистан



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