В какие страны Узбекистан экспортировал стручковый перец на $7,4 млн?

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в период с января по сентябрь 2020 года Узбекистан ввез стручковый перец на $7,4 млн в 22 страны дальнего зарубежья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года география экспорта увеличилась на пять стран.
Список стран
- Казахстан — $2,3 млн
- Россия — $1,3 млн
- США — $1,1 млн
- Германия — $1 млн
- Украина — $211,7 тысяч
- Бельгия — $152,9 тысяч
- Турция — $126 тысяч
- Прочие — $327,1 тысяч
Отмечается, что по итогам девяти месяцев текущего месяца Самаркандская область стала крупнейшим экспортером перца на сумму $1 815 тысяч. Данный показатель составил 24,5% от общего объема данной экспортируемой продукции.