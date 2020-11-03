Казахстан готов расширить список экспортируемых в Узбекистан товаров

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов рассказал о деталях визита в Узбекистан правительственной делегации РК во главе с вице-премьером Романом Скляром.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Казахстан предложил Узбекистану еще 64 товарные позиции, которые он может поставлять на узбекский рынок, рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в регионе. В этом году взаимный товарооборот планировалось довести до пяти миллиардов долларов, "но из-за пандемии сделать это сложно". В январе-сентябре объемы взаимной торговли снизились на 16,5 процента. Причем экспорт РК, по словам Султанова, сократился лишь на один процент, тогда как импорт из РУз снизился на 40 процентов.

"Предложил коллегам еще 64 товарные позиции, которые Казахстан может поставлять на узбекский рынок. Это различные трубы, металлопрокат, автомобили, продукция химии и нефтехимии, машиностроения, фармацевтики и пищепрома. Надеюсь, что в продвижении поможет открытый в прошлом году в Ташкенте офис KazakhExport. Компания может привлекать экспортное торговое финансирование в местных банках для покупки казахстанских товаров, предоставляя свою страховую защиту по кредитному риску. Сегодня (во вторник. — Прим. ред.) как раз подписали соглашение о сотрудничестве KazakhExport с узбекским "Кишлокурилишбанк", предусматривающее финансирование торговых операций на три миллиона долларов", — рассказал министр.

Однако Казахстан и Узбекистан хотят не только торговать, но и сотрудничать в выходе на внешние рынки, подчеркнул он. Для этого государства инициировали создание Международного центра торгово-экономического сотрудничества, который видится обеим сторонам "не только как концентрация объектов приграничной оптово-розничной торговли с прилегающей инфраструктурой, но и как важный торгово-логистический центр Евразийской товаропроводящей системы".

"Наши оптово-распределительные центры (ОРЦ) и узбекские агро-логистические центры (АЛЦ) также призваны стать составляющими этой большой системы. Поскольку до старта МЦТЭС еще далеко, мы предлагаем апробировать некоторые его элементы на наших приграничных ОРЦ-АЛЦ. И к моменту запуска МЦТЭС уже сможем выстроить всю технологическую схему передвижения товаров, выявить уязвимые места и исправить их", — отметил Султанов.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял делегацию правительства Казахстана во главе с вице-премьером Романом Скляром Правительственный портал Республики Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял делегацию правительства Казахстана во главе с вице-премьером Романом Скляром Правительственный портал Республики Узбекистан 1 / 2 Правительственный портал Республики Узбекистан Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял делегацию правительства Казахстана во главе с вице-премьером Романом Скляром

Главное для Казахстана, рассказал он, — унифицировать стандарты качества сельскохозяйственной продукции в рамках всей интегрированной сети и обеспечить проведение фитосанитарного контроля, таможенных процедур и прочих необходимых мер на территории ОРЦ для обеспечения транзитного движения товаров по принципам "зеленого коридора".

"В общем, наработать опыт централизованной работы всех приграничных служб по принципу единого окна по аналогии с ЦОНами", — написал министр.

Также стороны обсуждали "снятие барьеров".

"Проговорили с коллегами присоединение Ташкента к Правилам определения страны происхождения товаров СНГ от 20 ноября 2009 года, процесс либерализации акцизной политики Узбекистана и нередкие случаи появления на узбекском рынке контрафактной мукомольной продукции с использованием казахстанских брендов", — рассказал Султанов.

В целом же, отметил он, обе республики настроены на "максимальное расширение экономического и торгового сотрудничества".