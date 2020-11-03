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Здание Центрального банка Узбекистана

В ЦБ намерены улучшить корпоративное управление в банковском секторе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201103/15314734/V-TsB-namereny-uluchshit-korporativnoe-upravlenie-v-bankovskom-sektore.html

На первом этапе договорились о трансформации банковской системы посредством улучшения корпоративного управления в банковском секторе.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сума Чакрабарти встретился с председателем Центрального банка Мамаризо Нурмуратовым, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
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В рамках беседы говорили о расширении сотрудничества в области реформирования банковского сектора.

На первом этапе договорились о трансформации банковской системы посредством улучшения корпоративного управления в банковском секторе. На втором этапе намечено проведение комплексных мер по финансовому оздоровлению банков, далее запланирована поэтапная приватизация с выводом государственной доли.

В данном процессе приоритет будет отдан стратегическим инвесторам, которые смогут продолжить начатые структурные преобразования.

Вместе с тем Сума Чакрабарти высоко оценил проделанную Центральным банком работу в сфере монетарной политики и банковского сектора, также выразил готовность в поддержке совместной работы над планируемыми реформами.

Теги:
приватизация, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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