В Сырдарьинской области начали строительство новой ТЭС мощностью 1,5 ГВт — фото

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Сырдарьинской области началось строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1,5 тысячи МВт.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана Началось строительство новой ТЭС в Сырдарьинской области

Генеральным подрядчиком выступает китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Она построит объект "под ключ", сообщили в Минэнерго республики.

Проект осуществляется в рамках инвестиционного соглашения между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также саудовскими компаниями The International Company for water and power projects и Acwa Power Sirdarya.

Новая ТЭС с двумя парогазовыми установками (ПГУ) мощностью 1,5 ГВт будет вырабатывать до 10 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год.

Поставщиком парогазовых установок с КПД более 60% выступит японская компания Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Строительство станции будет финансироваться за счет средств Acwa Power в объеме около 1 миллиарда долларов на условиях государственно-частного партнерства.