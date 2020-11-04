16:37 04 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск

В Сырдарьинской области начали строительство новой ТЭС мощностью 1,5 ГВт — фото

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/04/15321269.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201104/15321391/V-Syrdarinskoy-oblasti-nachali-stroitelstvo-novoy-TES-moschnostyu-15-GVt--foto.html

Электростанция будет расположена в Боевутском районе и в г. Ширин. Соответствующее постановление главы республики было принято 10 августа 2020 года.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Сырдарьинской области началось строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1,5 тысячи МВт.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Началось строительство новой ТЭС в Сырдарьинской области

Генеральным подрядчиком выступает китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC). Она построит объект "под ключ", сообщили в Минэнерго республики.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Началось строительство новой ТЭС в Сырдарьинской области

Проект осуществляется в рамках инвестиционного соглашения между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана, а также саудовскими компаниями The International Company for water and power projects и Acwa Power Sirdarya.

Новая ТЭС с двумя парогазовыми установками (ПГУ) мощностью 1,5 ГВт будет вырабатывать до 10 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год.

Поставщиком парогазовых установок с КПД более 60% выступит японская компания Mitsubishi Hitachi Power Systems.

Строительство станции будет финансироваться за счет средств Acwa Power в объеме около 1 миллиарда долларов на условиях государственно-частного партнерства.

Теги:
Министерство энергетики, Китай, Сырдарьинская область, Сырдарьинская ТЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене
Арт-ЧП: сошедший с рельсов поезд завис в воздухе
В Нидерландах скульптура спасла пассажирский поезд от падения — видео
Выборы президента США–2020: интерактивная карта результатов
Выборы президента США: Байден или Трамп — голосование в реальном времени

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться