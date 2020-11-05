В России запустили специальный портал для экспортеров Узбекистана

Цель ресурса — поддержать отечественных экспортеров, заинтересованных в налаживании системных поставок своей продукции на российский рынок.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в РФ запустило электронную B2B (business-to-business) платформу "Экспортеры Узбекистана".

"В проект планируется привлечь экспортеров, отраслевые объединения, государственные структуры Узбекистана, а также российских участников внешнеэкономической деятельности", — отметили в ведомстве.

Основные задачи проекта:

оказать содействие начинающим и действующим экспортерам в продвижении производимой продукции на российском рынке;

помочь расширить номенклатуру и объемы экспортируемых товаров за счет эффекта постоянного присутствия на рынке и поддержания собственных позиций;

наладить прямой диалог (business-to-business) деловых кругов Узбекистана и России;

ознакомить российское деловое сообщество с экспортными возможностями Узбекистана.

И более глобальная задача — посодействовать развитию торгово-экономических связей Узбекистана и России.

На портале есть шесть разделов: информация о самой платформе, база данных экспортеров Узбекистана, их коммерческие предложения, новости.

Кроме того, имеется раздел, где представлены услуги (транспортные компании, таможенная очистка, маркетинг и консалтинг, оптово-распределительные центры в Узбекистане и РФ), а также запросы от российских компаний на поставки продукции из Узбекистана.

На электронной платформе планируют регулярно размещать и обновлять как коммерческие предложения экспортеров Узбекистана, так и запросы российских импортеров, заинтересованных в закупке продукции.

Как узбекским экспортерам и российским импортерам выйти друг на друга?

На портале есть функция поиска партнеров-экспортеров и коммерческих предложений по регионам и отраслям Узбекистана. Также создана специальная форма для отправки предложений и подачи объявлений.

Узбекские компании, заинтересованные в экспорте своих товаров в РФ, могут отправить коммерческие предложения сюда.

В свою очередь, российские фирмы, желающие организовать импорт продукции из Узбекистана, могут обратиться по этой ссылке.

Есть возможность для рекламы

На главной странице портала на коммерческой основе можно разместить рекламные материалы.

Соответствующие предложения принимаются по электронной почте uztorgru@gmail.com.

Несмотря на то что сайт работает недавно, уже есть успехи

По данным посольства, уже достигнута договоренность на поставку сухофруктов из Узбекистана на сумму 10 миллионов долларов.

Кроме того, ведутся переговоры по экспорту готовой текстильной и свежей плодоовощной продукции, отгружаемой напрямую в торговые сети России.

"Посольство Узбекистана в Москве приглашает представителей делового сообщества Узбекистана и России к взаимовыгодному сотрудничеству. Дипмиссия начинает прием коммерческих предложений и запросов на импорт продукции из Узбекистана", — сообщили в ведомстве.

Со своей стороны дипломаты заявили о готовности оказать всяческое содействие экспортерам и импортерам в поиске надежных партнеров.