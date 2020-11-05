Южнокорейский инвестор вложит $1 млн в создание производства бытовой химии

Достигнуты договоренности с инвесторами о трансфере технологий, обмене знаниями и опытом, реализации совместных инновационных проектов, организации совместных конкурсов стартапов и инновационных проектов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В эти дни в Ташкенте проходит Международная неделя инновационных идей INNOWEEK-2020. В Мининноваций подвели итоги первого дня форума - были подписаны меморандумы о взаимопонимании с инвесторами из Турции, Индии и Южной Кореи на общую сумму 230,6 миллиона долларов США.

Так, с турецкой компанией JFC ENERJI YATIRIM SANAYI ve TICARET A.S., специализирующейся на разработке продуктов питания, косметики, текстиля, строительных товаров путем переработки семян технической конопли, достигнута договоренность на сумму 229,6 миллиона долларов США.

С компанией TOV Clean Co Ltd (Южная Корея) достигнута договоренность о создании производства экологически чистой бытовой химии с использованием инновационных технологий на 1 миллион долларов.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством инновационного развития и Zen Technologies Limited (Индия), Take The Wind (Португалия) по передаче технологий и интеллектуальной собственности.

Достигнуты договоренности с инвесторами о трансфере технологий, обмене знаниями и опытом, реализации совместных инновационных проектов, организации совместных конкурсов стартапов и инновационных проектов.

Также достигнута договоренность об активном сотрудничестве в финансировании исследовательских проектов, венчурном финансировании инновационной деятельности и других сферах.

До конца недели планируется подписание дополнительных инвестиционных соглашений и меморандумов.