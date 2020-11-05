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ВЭБ откроет "Узбекнефтегазу" кредитную линию до 40 млн евро

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201105/15325702/VEB-otkroet-Uzbekneftegazu-kreditnuyu-liniyu-do-40-mln-evro.html

Ожидается, что кредитная линия создаст возможности для расширения поставок российских экспортеров на рынок нефтегазового сектора Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Госкорпорация развития ВЭБ и "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро для финансирования поставки продукции, работ и услуг крупнейших российских металлургических компаний для производственных объектов "Узбекнефтегаза", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"ВЭБ.РФ и АО "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро", — говорится в публикации.

Подписи под документом поставили заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян и председатель правления "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев.

Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
© Sputnik / Алексей Даничев
Шувалов рассказал, в каких сферах ВЭБ.РФ будет сотрудничать с Узбекистаном
Алгульян отметил, что кредитная линия ВЭБ.РФ "позволит предоставить финансирование АО "Узбекнефтегаз" на конкурентных условиях и создаст возможности для расширения поставок российских экспортеров на перспективный рынок нефтегазового сектора Узбекистана". Открыть финансирование ВЭБ.РФ планирует в ноябре 2020 года.

В сентябре делегация ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра (РЭЦ) посетила республику с бизнес-миссией. Предприниматели РФ провели переговоры с коллегами из Ташкента и других регионов республики, обсудили реализацию совместных проектов и подписали несколько соглашений о сотрудничестве.

Теги:
Узбекистан, Россия, Экономика, кредитная линия, Узбекнефтегаз, ВЭБ.РФ



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