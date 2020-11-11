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Сборка холодильников

Узбекистан нарастил экспорт бытовой техники

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201111/15384595/Uzbekistan-narastil-eksport-bytovoy-tekhniki.html

Сколько холодильников и телевизоров республика отправила за границу с начала года, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Узбекистан в январе-октябре нарастил экспорт бытовой техники — холодильников и телевизоров — в ряд стран, рассказали в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики. 

В частности, за десять месяцев за границу было отправлено 32 425 холодильников на общую сумму 5,2 миллиона долларов, валютная выручка увеличилась на 58 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Больше всего устройств для охлаждения и заморозки продали в Таджикистан — 44,6 процента. За ним идут Кыргызстан (17 процентов), Азербайджан (15 процентов), Казахстан (11 процентов).

"В этом году экспорт холодильников в Афганистан увеличился в 28 раз, в Туркменистан — в 30 раз, в Россию — в 57,2 раза, — говорится в публикации. — Налажен экспорт отечественной продукции в Грузию и Турцию".

Рукопожатие
© CC0 / pixabay
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Что касается телевизоров: их Узбекистан экспортировал 119 425 штук на общую сумму 13,8 миллиона долларов, валютная выручка увеличилась на 35 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом 32 процента техники республика отправила в Азербайджан, 24 процента — в Казахстан, 21 процент — в Россию и восемь процентов — в Украину.

"Экспорт телевизоров в Кыргызстан и Таджикистан увеличился в 2,2 раза", — отметили в ГТК.

Узбекские телевизоры также начали покупать Грузия и Турция.

Теги:
Государственный таможенный комитет, холодильник, телевизор, Экспорт, Узбекистан



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