В Узбекистане проконтролируют экспорт коконов и шелковых отходов

Экспортеры шелковых отходов и шелкового сырца должны будут оплачивать таможенный сбор в размере 0,05 долларов США за каждый килограмм экспортируемого товара.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Мониторить экспорт шелковых отходов и шелка-сырца через таможенную границу будут Государственный таможенный комитет и Ассоциация "Узбекипаксаноат". Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2021 года, говорится в постановлении правительства, которое также предусматривает организацию деятельности Комитета по развитию шелководства и каракулеводства.

Экспортеры должны будут представлять в Ассоциацию "Узбекипаксаноат" копии экспортных контрактов, калькуляцию цен, копию платежного документа об уплате таможенного сбора в размере 0,05 долларов США за каждый килограмм экспортируемого товара.

Правительство также утвердило порядок организации деятельности Комитета о развитию шелководства и каракулеводства.

За счет средств, поступающих от таможенных сборов при экспорте шелковых отходов и шелка-сырца будет сформирован фонд по развитию шелководства при Ассоциации "Узбекипаксаноат".

Вместе с тем введена новая система ведения мониторинга внешнеторговых операций, а также упрощен порядок внесения сведений о внешнеторговых контрактах и инвойсах в Единую информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭСВО).