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Куколки шелкопряда

В Узбекистане проконтролируют экспорт коконов и шелковых отходов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201112/15392455/V-Uzbekistane-prokontroliruyut-eksport-kokonov-i-shelkovykh-otkhodov.html

Экспортеры шелковых отходов и шелкового сырца должны будут оплачивать таможенный сбор в размере 0,05 долларов США за каждый килограмм экспортируемого товара.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Мониторить экспорт шелковых отходов и шелка-сырца через таможенную границу будут Государственный таможенный комитет и Ассоциация "Узбекипаксаноат". Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2021 года, говорится в постановлении правительства, которое также предусматривает организацию деятельности Комитета по развитию шелководства и каракулеводства.

Экспортеры должны будут представлять в Ассоциацию "Узбекипаксаноат" копии экспортных контрактов, калькуляцию цен, копию платежного документа об уплате таможенного сбора в размере 0,05 долларов США за каждый килограмм экспортируемого товара. 

Правительство также утвердило порядок организации деятельности Комитета о развитию шелководства и каракулеводства.

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

За счет средств, поступающих от таможенных сборов при экспорте шелковых отходов и шелка-сырца будет сформирован фонд по развитию шелководства при Ассоциации "Узбекипаксаноат".

Вместе с тем введена новая система ведения мониторинга внешнеторговых операций, а также упрощен порядок внесения сведений о внешнеторговых контрактах и инвойсах в Единую информационную систему внешнеторговых операций (ЕЭСВО).

Теги:
Узбекистан, Экспорт, шелк



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