Узбекистан и Евросоюз намерены довести товарооборот до $10 млрд

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан и Европейский союз намерены довести товарооборот до десяти миллиардов долларов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков в пятницу провел по видеосвязи переговоры с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.
В этой связи собеседники "подчеркнули необходимость ускорения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию". Напомним, РУз подавала заявку на вступление на этапе формирования организации, однако после 2005-го интеграционный процесс был приостановлен. Правительство республики вернулось к этому вопросу в 2017 году.
Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-августа достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на фоне пандемии на 12,7 процента. Наибольший объем внешней торговли зафиксирован с Китаем (16,4 процента), Россией (14,6 процента), Казахстаном (7,2 процента), Южной Кореей (5,9 процента), Турцией (пять процентов), Кыргызстаном (2,3 процента) и Германией (два процента).