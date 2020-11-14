Узбекистан и Евросоюз намерены довести товарооборот до $10 млрд

Заместитель премьер-министра ­— глава МИВТ РУз Сардор Умурзаков в пятницу провел по видеосвязи переговоры с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Узбекистан и Европейский союз намерены довести товарооборот до десяти миллиардов долларов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра ­— глава МИВТ Сардор Умурзаков в пятницу провел по видеосвязи переговоры с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.

"В ходе диалога стороны с удовлетворением отметили более чем 50-процентный рост товарооборота между Узбекистаном и странами Европейского союза, достигнутый в течение последних трех лет, и озвучили готовность к совместной выработке эффективных механизмов и реализации инициатив по увеличению показателей взаимной торговли с доведением ее объема до десяти миллиардов долларов в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.

В этой связи собеседники "подчеркнули необходимость ускорения процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию". Напомним, РУз подавала заявку на вступление на этапе формирования организации, однако после 2005-го интеграционный процесс был приостановлен. Правительство республики вернулось к этому вопросу в 2017 году.

Также Домбровскис заявил, что Европейский союз окажет содействие Узбекистану в получении статуса страны-бенефициара в Генеральной системе преференций Евросоюза "ГСП+". Ожидается, что это позволит узбекским производителям более шести тысяч видов товаров беспошлинно экспортировать свою продукцию на рынки стран ЕС.

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-августа достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на фоне пандемии на 12,7 процента. Наибольший объем внешней торговли зафиксирован с Китаем (16,4 процента), Россией (14,6 процента), Казахстаном (7,2 процента), Южной Кореей (5,9 процента), Турцией (пять процентов), Кыргызстаном (2,3 процента) и Германией (два процента).