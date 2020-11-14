В Узбекистане снизился уровень безработицы

Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда провел соцопрос в 108 городах и районах страны. Исследованием было охвачено 490 органов самоуправления, 4,9 тысячи домохозяйств, 26 тысяч граждан.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Узбекистане за январь-сентябрь снизился на 2,1 процента по сравнению с периодом с января по июнь — до 11,1 процента, сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики по итогам очередного социологического опроса, в котором приняли участие 26 тысяч граждан.

"Согласно результатам исследования, количество нуждающихся в трудоустройстве граждан составило 1 642,5 тысячи человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения составил 11,1 процента. Показатель среди молодежи в возрасте 16-30 лет — 17,1 процента, среди женщин — 14,7 процента", — говорится в публикации.

Количество трудовых ресурсов в январе-сентябре превысило показатель за тот же период 2019 года на 100,7 процента (или на 135,5 тысяч человек) — 19 121,3 тысячи человек.

В отраслях экономики заняты 13 205,2 тысячи человек (плюс 468,5 тысячи человек), в официальном секторе — 5 673,8 тысячи (плюс 92,6 тысячи человек), в неформальном секторе — 5 618,8 тысячи человек (плюс 504,2 тысячи человек).

Как отметили в Минзанятости, последний показатель увеличился в связи с возвращением на родину трудовых мигрантов, работавших за рубежом, и увеличением числа занятых на сезонных сельхозработах.

За рубеж в январе-сентябре выехали 1 912,6 тысячи человек — меньше на 128,3 тысячи человек по сравнению с периодом с января по июнь.