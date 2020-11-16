Узбекистан намерен привлечь средства США для строительства железной дороги в ИРА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан".

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь средства Международной финансовой корпорации развития США (DFC) для строительства новой железной дороги в Афганистане. Соответствующее постановление подписал президент РУз Шавкат Мирзиёев, документ опубликован на портале Lex.uz.

Постановлением утверждены мероприятия по реализации всех аспектов проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул", представляющий возможности выхода к портам Пакистана.

"Направление от имени глав государств Узбекистана, Афганистана и Пакистана совместного запроса на привлечение средств Финансовой корпорации международного развития США и других международных финансовых институтов для финансирования проекта", — говорится в тексте постановления.

В соответствии с документом, запрос планируется направить в декабре этого года.

В декабре министры транспорта Узбекистана, Афганистана и Пакистана также намерены провести переговоры по ускоренному изучению и выбору оптимального маршрута новой трансафганской железной дороги.

Подготовить соответствующие документы по проекту намечено к июню 2021 года, начать строительство дороги — в сентябре будущего года.

В декабре 2018-го пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" сообщала, что администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. По данным компании, новая магистраль станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Другие детали проекта не раскрываются.

В ноябре 2010 года АО "Узбекистон темир йуллари" завершило строительство железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью 129 миллионов долларов.

В начале декабря 2017-го по итогам визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Герат. Соглашение предусматривает участие в проектировании и строительстве новой дороги узбекской стороны. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.