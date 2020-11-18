Денежные переводы из России в СНГ за 2 года достигли своего максимума

С июля по сентябрь из России в страны Центральной Азии, Беларусь, Армению, Азербайджан и Молдову было направлено $1,9 млрд. Всего же из РФ за рубеж в III квартале было направлено $2,3 млрд.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Денежные переводы из России в страны СНГ в третьем квартале составили 1,9 миллиарда долларов — это рекордный показатель за последние два года.

Это следует из статистики Центробанка, которую изучили "Известия".

С июля по сентябрь 2020 года из России в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан и Молдову было направлено 1,9 миллиарда долларов — это на 31% больше, чем в предыдущие три месяца (1,3 миллиарда долларов).

Всего из РФ за рубеж в III квартале 2020-го было направлено 2,3 миллиарда долларов.

По словам экспертов, на подобную картину повлияла пандемия и введенные во втором квартале карантинные ограничения (сформировался отложенный спрос на переводы).

Вторая причина — политическая обстановка в странах ближнего зарубежья (протесты в Беларуси и Кыргызстане, а также конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе).

Между тем отмечается, что третий квартал года традиционно самый высокий по объему перечислений.

Это можно объяснить тем, что трудовых мигрантов нанимают для сбора урожая, на технические работы, для обслуживания отдыхающих в сезон отпусков.

Также в сентябре, в принципе, наблюдается рост деловой активности.

А вот в четвертом квартале, напротив, всегда происходил спад перечислений из России. Однако не в этот раз.

Сейчас из-за закрытых границ трудовые мигранты продолжают работать на территории РФ и отправлять деньги на родину.

По мнению экспертов, в дальнейшем темпы прироста объема трансграничных операций снизятся на фоне действующих ограничений.