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В Узбекистане внедряется механизм стимулирования среднего бизнеса

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201118/15434029/V-Uzbekistane-vnedryaetsya-mekhanizm-stimulirovaniya-srednego-biznesa.html

Гарантированные кредиты, компенсация до 75 процентов транспортных расходов, налоговые преференции обещают предоставить представителям среднего бизнеса.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Узбекистане обсуждается новый проект постановления президента Шавката Мирзиёева, связанный с механизмом стимулирования среднего бизнеса.

"50% субъектов предпринимательства в Узбекистане создано за последние три года. С целью их укрупнения необходимо стимулировать развитие среднего бизнеса. По мнению разработчика проекта – Торгово-промышленной палаты, меры по облегчению ведения бизнеса будут способствовать установлению баланса между различными сегментами предпринимательства", - говорится в сообщении.

С 1 января 2021 года ожидается внедрение порядка выдачи субсидий и гарантий среднему бизнесу из средств Фонда поддержки предпринимательской деятельности. Планируется выдавать гарантию фонда на кредитные средства, выданные банками среднему бизнесу, в размере до 75 %, но не более 8 млрд. сумов. 

Проектом также предусматриваются меры по поддержке среднего бизнеса, в частности:

- возмещение 50% расходов на привлечение иностранных специалистов и переобучение работников предприятия за счет средств Фонда поддержки занятости;

- компенсация до 75% транспортных (автомобильных, ж/д и воздушных) расходов при экспорте продукции Агентством по поддержке экспорта;

- снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму привлеченных средств от размещения облигаций на фондовой бирже;

- возможность оплачивать налоговую задолженность частями в течение 6 месяцев при возникновении временных финансовых трудностей.  

Предлагается установить следующие критерии отнесения субъектов предпринимательства по категориям.

К малому предпринимательству относятся:

- индивидуальные предприниматели;

- микрофирмы со среднегодовой численностью работников до 10 человек и чистой выручкой от годового объема реализации товаров (услуг, работ) до 1 млрд. сумов;

- малые предприятия со среднегодовой численностью до 100 человек и чистой выручкой от годового объёма реализации товаров (услуг, работ) до 5 млрд. сумов;

К среднему предприятию – субъекты предпринимательства со среднегодовой численностью до 250 человек и чистой выручкой от годового объёма реализации товаров (услуг, работ) до 15 млрд. сумов.

Крупное предприятие – это субъект предпринимательства со среднегодовой численностью свыше 250 человек и чистой выручкой от годового объёма реализации товаров (услуг, работ) свыше 15 млрд. сумов.

Теги:
бизнесмены, бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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