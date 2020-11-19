Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на $750 млн

Долларовый транш предполагает погашение в ноябре 2030 года, транш в национальной валюте — в ноябре 2023-го.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

Долларовый транш предполагает погашение в ноябре 2030 года, транш в национальной валюте — в ноябре 2023-го. Ориентир доходности десятилетнего транша составляет около 4,25 процента годовых, трехлетнего — около 15,25 процента годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах.

Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75 и 5,375 процента годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.