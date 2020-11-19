Бюджет-2021: лишить льготы UzAuto и снизить госдолг — аудит Счетной палаты

В конце октября Кабмин Узбекистана представил проект госбюджета на будущий год. Счетная палата проанализировала документ и подготовила свои предложения.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что разработанный в правительстве проект госбюджета в целом соответствует приоритетам социально-экономического развития Узбекистана. Однако для того чтобы обеспечить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, они предлагают внести в документ ряд поправок.

Налоги

Счетная палата отмечает, что в отдельных указах и постановлениях президента не были уточнены сроки предоставлениях некоторых налоговых льгот. На практике это приводит к неясностям в их применении, поэтому аудиторы рекомендуют Минфину, Государственному налоговому комитету и Государственному таможенному комитету провести полную инвентаризацию имеющихся льгот и пересмотреть их.

Действующие и предлагаемые на 2021 год ставки налога за пользование водными ресурсами для сельхозпредприятий должны быть снижены, так как они очень высоки, подчеркивают в Счетной палате. Тем более что о необходимости уменьшить ставку этого сбора наполовину говорили и во время совещаний у президента.

Отдельно аудиторы остановились на деятельности UzAuto Motors. В настоящее время компания освобождена от уплаты налога с производителей автомобилей. В результате за девять месяцев 2020 года автогигант не заплатила в бюджет 582,6 млрд сумов. В связи с этим данную льготу предлагается пересмотреть.

Помимо этого, в Счетной палате заметили, что при расчете поступлений от налога на доходы с физлиц не предусмотрена отмена льготы по долгосрочному страхованию жизни. По этой причине их нужно пересчитать.

Бюджетные расходы

Максимальный уровень госдолга, как полагают аудиторы, следует определить на уровне не более 50% ВВП, а не 60%, как в проекте Кабмина. Это поможет обеспечить экономическую стабильность в стране и к тому же соответствует рекомендацииям МВФ.

Счетная палата также считает, что неверно рассчитан объем расходов государственных целевых фондов – в госбюджете на эти цели выделили лишних 1,3 трлн сумов. Кроме того, не учтены неистраченные остатки прошлого года.

В предложенном документе необоснованно завышен показатель централизованных инвестиций для развития социальной инфраструктуры – на 100 млрд. сумов больше, чем заложено в соответствующей госпрограмме.

Счетная палата подчеркивает, что в условиях ожидаемого падения доходов сотрудников госучреждений и фактического уменьшения их зарплат (так как уровень индексации будет ниже инфляции) нельзя экономить на их дополнительной поддержке. Целесообразнее выделить больше средств в Фонд материального стимулирования работников бюджетной сферы.

Аудиторы обратили внимание и на другие частности. Так, они предлагают не выделять средства на обновление лифтов многоэтажных домах. Для начала нужно провести их полную инвентаризацию и узнать, на что именно ушли ранее выделенные на это деньги. И в целом следует найти другой источник финансирования.

Министерству экономического развития и сокращения бедности рекомендуют по итогам каждого квартала публиковать сведения о стоимости и выполнении проектов, включенных в инвестиционные программы и финансируемых за счет государственных средств.

С полным перечнем замечаний и предложений Счетной палаты к бюджету можно ознакомиться здесь >>.