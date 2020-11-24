Выпускники детских домов Узбекистана смогут получать три вида пособий

Правительство республики одобрило предложение министерств финансов, народного и высшего образования о назначении дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся на полном гособеспечении, из госбюджета будут выделять средства на личные расходы, проездные карточки, а также выпускное пособие при трудоустройстве. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина республики, документ опубликован на портале Lex.uz.

С предложением о назначении дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ранее выступили министерства финансов, народного и высшего образования.

Согласно постановлению правительства, выпускники детских домов в период обучения в академических лицеях, колледжах и техникумах, а также вузах смогут получать три вида пособий:

на личные расходы, ежемесячно — сумма в размере 2 БРВ (БРВ составляет 223 тысячи сумов);

на покупку проездных карточек — в размере 5 БРВ;

при поступлении на работу (на покупку одежды, обуви и других вещей) — единовременное выпускное пособие в размере 100 БРВ.

В 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 марта 2019-го в 1,33 раза был повышен размер пособия, выплачиваемого каждому ребенку, принятому на воспитание в семью (патронат). Детские дома "Мехрибонлик", детские городки и дома ребенка были оснащены камерами видеонаблюдения, там были созданы современные компьютерные классы.