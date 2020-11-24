16:42 24 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск

Выпускники детских домов Узбекистана смогут получать три вида пособий

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0a/15368146.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201124/15466001/Vypuskniki-detskikh-domov-Uzbekistana-smogut-poluchat-tri-vida-posobiy.html

Правительство республики одобрило предложение министерств финансов, народного и высшего образования о назначении дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся на полном гособеспечении, из госбюджета будут выделять средства на личные расходы, проездные карточки, а также выпускное пособие при трудоустройстве. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина республики, документ опубликован на портале Lex.uz.

Дети
© Sputnik / Константин Чалабов
Порядок и размер выплаты пособий нуждающимся семьям в Узбекистане — Минюст
С предложением о назначении дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ранее выступили министерства финансов, народного и высшего образования.

Согласно постановлению правительства, выпускники детских домов в период обучения в академических лицеях, колледжах и техникумах, а также вузах смогут получать три вида пособий:

  • на личные расходы, ежемесячно — сумма в размере 2 БРВ (БРВ составляет 223 тысячи сумов);
  • на покупку проездных карточек — в размере 5 БРВ;
  • при поступлении на работу (на покупку одежды, обуви и других вещей) — единовременное выпускное пособие в размере 100 БРВ.

В 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 марта 2019-го в 1,33 раза был повышен размер пособия, выплачиваемого каждому ребенку, принятому на воспитание в семью (патронат). Детские дома "Мехрибонлик", детские городки и дома ребенка были оснащены камерами видеонаблюдения, там были созданы современные компьютерные классы.

Теги:
Узбекистан, помощь, социальная поддержка, детский дом, дети



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента
Карабахский город-призрак: что уцелело в Агдамском районе
Карабахский город-призрак: что осталось от Агдамского района 27 лет спустя
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться