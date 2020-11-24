Завершается подготовка к продаже госдоли Coca-Cola в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане активно ведется подготовительная работа к продаже государственной доли в размере 57,118% в уставном капитале ООО Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd (CCBU).
Подготовка осуществляется в соответствии с международной практикой: на принципах гласности и обеспечения доступа к процессу всех заинтересованных покупателей, соответствующих заданным критериям.
Об этом сообщили в Агентстве по управлению госактивами.
Рабочей группой, состоящей из представителей АУГА, Минфина, МИВТ и других ведомств, на конкурсной основе привлечены ведущие международные консультанты:
- инвестиционный банк Rothschild & Co – в качестве финансового консультанта;
- юридическая фирма Dentons - в качестве юридический консультанта;
- KPMG для подготовки финансового и налогового отчетов, а также оценки госдоли.
На момент запуска предстоящей сделки на сайте АУГА будет опубликовано информационное сообщение с приглашением к участию всех заинтересованных сторон, соответствующих определенным критериям.
В частности, это:
- наличие соответствующего опыта операционной деятельности;
- достаточные финансовые и управленческие ресурсы;
- готовность выступать долгосрочным инвестором и другие.
Победитель будет определен Госкомиссией по проведению тендерных торгов при продаже госимущества на основании ценового предложения, а также условий договора купли-продажи доли.
Приватизация Coca-Cola Uzbekistan должна способствовать модернизации технологических процессов, внедрению новых методов корпоративного управления и росту эффективности компании.
История Coca-Cola в Узбекистане
Компания работает в республике с 1993 года и представлена тремя предприятиями — в Ташкенте, Намангане и Ургенче.
На них производятся напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua и Fuse Tea.
Контрольный пакет акций (57,118%) принадлежит государственной холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", а 42,9% — The Coca-Cola Export Corporation.
До этого контрольный пакет принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
Компанию планировалось приватизировать в 2018 году.
Предполагалось, что консультантом сделки станет Европейский банк реконструкции и развития, однако позже правительство отложило приватизацию. Ожидалось, что сделка состоится до конца 2019 года, однако она также была отложена.