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Coca-Cola

Завершается подготовка к продаже госдоли Coca-Cola в Узбекистане

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201124/15469129/Zavershaetsya-podgotovka-k-prodazhe-gosdoli-Coca-Cola-v-Uzbekistane.html

На момент запуска сделки на сайте АУГА будет опубликовано информационное сообщение с приглашением к участию всех заинтересованных сторон, соответствующих заданным критериям.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане активно ведется подготовительная работа к продаже государственной доли в размере 57,118% в уставном капитале ООО Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd (CCBU). 

Пресс-служба президента Узбекистана
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Подготовка осуществляется в соответствии с международной практикой: на принципах гласности и обеспечения доступа к процессу всех заинтересованных покупателей, соответствующих заданным критериям.

Об этом сообщили в Агентстве по управлению госактивами. 

Рабочей группой, состоящей из представителей АУГА, Минфина, МИВТ и других ведомств, на конкурсной основе привлечены ведущие международные консультанты:

  • инвестиционный банк Rothschild & Co – в качестве финансового консультанта;
  • юридическая фирма Dentons - в качестве юридический консультанта;
  • KPMG для подготовки финансового и налогового отчетов, а также оценки госдоли.

На момент запуска предстоящей сделки на сайте АУГА будет опубликовано информационное сообщение с приглашением к участию всех заинтересованных сторон, соответствующих определенным критериям.

В частности, это:

  • наличие соответствующего опыта операционной деятельности;
  • достаточные финансовые и управленческие ресурсы;
  • готовность выступать долгосрочным инвестором и другие. 

Победитель будет определен Госкомиссией по проведению тендерных торгов при продаже госимущества на основании ценового предложения, а также условий договора купли-продажи доли.

Приватизация Coca-Cola Uzbekistan должна способствовать модернизации технологических процессов, внедрению новых методов корпоративного управления и росту эффективности компании.

История Coca-Cola в Узбекистане

Компания работает в республике с 1993 года и представлена тремя предприятиями — в Ташкенте, Намангане и Ургенче.

Coca-Cola
© Sputnik / Facebook
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На них производятся напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bonaqua и Fuse Tea.

Контрольный пакет акций (57,118%) принадлежит государственной холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", а 42,9% — The Coca-Cola Export Corporation.

До этого контрольный пакет принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Компанию планировалось приватизировать в 2018 году.

Предполагалось, что консультантом сделки станет Европейский банк реконструкции и развития, однако позже правительство отложило приватизацию. Ожидалось, что сделка состоится до конца 2019 года, однако она также была отложена.

Теги:
Узбекистан, Coca-Cola, Экономика, сделка, Продажа, Торговля



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