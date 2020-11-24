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Бюджет Узбекистана — 2021 одобрен в первом чтении

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201124/15471777/Byudzhet-Uzbekistana--2021-odobren-v-pervom-chtenii.html

Отраженные в законопроекте основные направления и показатели были разработаны исходя из того, что пандемия коронавируса может продолжиться и в следующем году. Особое внимание авторы документа уделили сохранению макроэкономической стабильности.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

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Заседание состоялось во вторник. В нем принял участие премьер-министр Абдулла Арипов.

Как отметили в пресс-службе нижней палаты, отраженные в законопроекте основные направления и показатели были разработаны исходя из того, что пандемия коронавируса может продолжиться и в следующем году. Особое внимание авторы документа уделили сохранению макроэкономической стабильности.

Рост валового внутреннего продукта, согласно прогнозу, составит 5,1 процента. Объем промышленного производства увеличится на 5,8 процента, строительства — на 6,5 процента, сельского хозяйства — на 2,7 процента, услуг — на 6,4 процента.

"В 2021 году ВВП страны, как ожидается, достигнет 688,9 триллиона сумов, доходы государственного бюджета — 147 триллионов сумов или 21,3 процента относительно ВВП. Расходы госбюджета составят 165,7 триллиона сумов. Это на 24 процента больше, чем в 2020 году, при этом более половины расходов государственного бюджета будут направлены на социальную сферу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Из бюджета в 2021 году планируется выделить на реализацию госпрограмм в сфере образования 2,2 триллиона сумов, в том числе впервые 30 миллиардов сумов — на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Еще один важный аспект: с учетом расширения сети негосударственных дошкольных образовательных учреждений, на негосударственные ДОУ из госбюджета планируется выделить 600 миллиардов сумов субсидий, то есть вдвое больше относительно этого года", — отметили в пресс-службе.

Теперь ответственному комитету при участии специалистов и экспертов предстоит доработать законопроект с учетом внесенных предложений и замечаний. Затем состоится второе чтение документа.

Теги:
госбюджет, Бюджет, Законодательная палата Олий Мажлиса, Узбекистан



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