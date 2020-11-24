Для борьбы с коррупцией привлекли итальянских специалистов

Специалисты Агентства по противодействию коррупции и Счетной палаты выявили в Кашкадарьинской области ряд нарушений. Зафиксированы факты уклонения от проведения аукционов по снижению стартовой цены, при этом закупка товаров производилась по завышенным ценам.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Уголовный кодекс Узбекистана предлагают дополнить статьей о незаконном обогащении должностного лица. Такую инициативу выдвинули на заседании Национального антикоррупционного совета Узбекистана.

На мероприятии также отметили, что в области государственных закупок коррупция остается на прежнем уровне, для снижения рисков необходимо начать с устранения предпосылок коррупционных преступлений.

Специалисты Агентства по противодействию коррупции и Счетной палаты выявили в Кашкадарьинской области ряд нарушений. Зафиксированы факты уклонения от проведения аукционов по снижению стартовой цены, при этом закупка товаров производилась по завышенным ценам. Специалисты агентства обратили внимание на чрезмерные расходы по прямым договорам без проведения тендеров.

Были привлечены специалисты из международной аудиторско-консалтинговой компании KRMG (Италия). Они начнут работу по постепенному внедрению системы комплаенс-контроль по противодействию коррупции.

Специалисты обсудили проект "дорожной карты", который предусматривает внедрение в законодательство международных антикоррупционных стандартов.

Составили перечень сфер и должностей государственных служащих, наиболее подверженных коррупции.

Предложено внедрить в Уголовный кодекс норму, предусматривающую ответственность за незаконное приобретение богатства должностным лицом, формирование открытой базы данных для обеспечения прозрачности использования кредитов и финансовой помощи,которая предоставляется международными организациями.