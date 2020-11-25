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Здание Министерства энергетики Узбекистана

Минэнерго опровергло отключение электричества на цементных заводах

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201125/15475866/Minenergo-oproverglo-otklyuchenie-elektrichestva-na-tsementnykh-zavodakh.html

Ранее автор одного из Telegram-каналов опубликовал пост с указанием конкретных предприятий по производству цемента, которым "прекращены поставки электроэнергии".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана прокомментировали появившуюся в Telegram публикацию о прекращении поставок электроэнергии некоторым предприятиям по производству цемента.

Эта информация, размещенная на частном канале с более чем 19 тысячами подписчиков, — ложная, подчеркнули в Минэнерго. 

"По данным диспетчерского центра, Ахангаранскому цементному заводу 24 ноября была поставлена электроэнергия в размере 605 тысяч кВт*ч, в среднем данному заводу поставляется 540 тысяч кВт*ч электроэнергии в день. В том числе Кувасайским цементным заводом потребляется суточно в среднем 332 тысячи кВт*ч. электроэнергии", — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что в Узбекистане физическое лицо несет юридическую ответственность за распространение ложной информации.

Теги:
цементный завод, цемент, завод, электроэнергия, электричество, Министерство энергетики, Узбекистан



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