В Минэнерго Узбекистана объяснили причины перебоев со светом и газом

Привести в порядок изношенную систему в одночасье невозможно, отметила руководитель пресс-службы Эльмира Бекмуродова. Но ведомство делает все возможное, чтобы холода доставляли жителям страны минимум неудобств, заверила она.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана обратилось к соотечественникам по поводу ситуации с энерго- и газоснабжением. Видео и текст опубликованы на сайте ведомства.

"<...> мы хотим вас заверить, что знаем о каждом случае перебоев в подаче электроэнергии или проблемах с поставками газа, и над устранением таких случаев сразу начинают оперативно работать ремонтные бригады и все причастные специалисты. Мы мониторим и стараемся постоянно контролировать ситуацию", — заявила руководитель пресс-службы Минэнерго Эльмира Бекмуродова.

Она рассказала, что ведомство ежегодно заранее готовится к отопительному сезону, изучает ситуацию с энергообеспечением в каждом регионе.

"Но, как вам должно быть известно, до 50 процентов энергоустановок, которые снабжают страну, работают уже на протяжении 30-40 лет, и из-за их физической и моральной изношенности в отдельных энергоблоках электростанций случаются перебои, что приводит к отключению блоков. Поэтому одним из путей минимизации перебоев с электроэнергией является модернизация энергосистемы, в том числе ТЭС. Работа в этом направлении Министерством энергетики ведется постоянно. Но привести в порядок изношенную систему в одночасье невозможно, для этого потребуется время и перераспределение средств, — заявила Бекмуродова. — Кроме того, причинами отключения энергоустановок становятся и резко наступившие холода. В период с 18 ноября установившаяся средняя температура на 10-12 ниже обычной для этих дней. Так, резкое снижение температуры стало 20 ноября причиной остановки двух энергоблоков Туракурганской ТЭС. О причинах сообщалось ранее".

Помимо этого, отметила Бекмуродова, наблюдается "постоянный рост потребности в энергопотреблении, связанный с увеличением количества населения Узбекистана и экономических мощностей страны".

"Это очень хорошая новость для нас всех, поскольку это говорит о том, что у нас, у населения, появилось больше экономических возможностей. Для энергетиков это означает, что мы должны работать не только над модернизацией энергосистемы, но и над наращиванием мощностей выработки электроэнергии, реализуя проекты по строительству новых электростанций, в том числе на основе ВИЭ", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, мощность действующих электростанций Узбекистана позволяет полностью обеспечить потребности населения и экономики страны в электроэнергии, в том числе осенью и зимой.

"Основная часть электроэнергии в стране вырабатывается тепловыми электростанциями, которые используют газ в качестве источника тепла, поэтому в холодное время года поставки газа осуществляются в первую очередь электростанциям, а также населению. Однако в период пиковых нагрузок, особенно в холодное время года, из-за резкого роста потребления электроэнергии происходят случаи кратковременного отключения системы. Они, как правило, устраняются нашими специалистами в течение двух-пяти часов", — отметила Бекмуродова.

Руководитель пресс-службы заверила: Минэнерго делает все возможное, чтобы холода доставляли жителям страны минимум неудобств, и выразила надежду, что скоро все ощутят результат "огромной работы".