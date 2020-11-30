Взятки гладки: в Узбекистане запустят рейтинг коррупции и теневой экономики

Начиная с 2021 года в республике ежегодно будут публиковаться результаты рейтинга для оценки персональной ответственности руководителей регионов и государственных органов в борьбе правонарушениями.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соответствии с указом главы государства "О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан" Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) разработана методика расчета рейтинга коррупции и теневой экономики для госорганов, предприятий и регионов.

Отмечается, что начиная с 2021 года будет налажено ежегодное объявление результатов данного рейтинга с оценкой персональной ответственности всех руководителей. В частности, начнут проводить опрос среди населения во всех регионах республики.

"Для Узбекистана до настоящего времени было проведено много исследований по выявлению проблем коррупции. Однако, все эти оценки даются, в основном, на республиканском уровне. А те, оценки которые проводились на секторальном или региональном уровнях, носят единичный характер и не дают возможность измерить проблему во времени", - отметил эксперт ЦЭИР Бахтишод Хамидов.

Сегодня в стране принимаются комплексные меры по снижению уровня теневой экономики за счет создания дополнительных условий для бизнеса.

"В частности, была проведена либерализация валютного рынка, введена новая налоговая система и сокращено около 100 разрешительных и лицензионных правил. В результате доля неформального сектора в промышленности упала с 20% до 6% за последние пять лет", - прокомментировал сотрудник Агентства по противодействию коррупции Уткир Номозбаев.

В госорганизации подчеркивают, что со следующего года Антикоррупционное агентство и Центр экономических исследований и реформ начнут регулярно изучать в регионах и во всех госструктурах работу по противодействию теневой экономике и коррупции.