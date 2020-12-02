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Узбекистан сможет участвовать в создании лекарств на площадке ЕАЭС

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (60)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201202/15518367/Uzbekistan-smozhet-uchastvovat-v-sozdanii-lekarstv-na-ploschadke-EAES.html

Председатель правления ассоциации фармпроизводителей объединения заявил о больших перспективах взаимодействия с коллегами из РУз.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Узбекистан как наблюдатель Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сможет участвовать в разработке лекарственных субстанций совместно со странами-участницами объединения, считает председатель правления ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Станислав Наумов.

В январе 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в Олий Мажлисе. В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата, а в начале мая Сенат большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в таком статусе.

"Мы уже сегодня видим большие перспективы взаимодействия с коллегами из Узбекистана. Это связано с тем, что Узбекистан присоединяется в статусе наблюдателя к процессам евразийской экономической интеграции", — сказал Наумов в ходе онлайн-конференции "Промышленный диалог Россия — Узбекистан: новые проекты и партнерства". Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в качестве пилотного проекта можно рассмотреть совместное производство субстанций лекарственных средств "в расчете и на потребности узбекистанских производителей, и на потребности других участников Евразийского экономического союза". Глава ассоциации напомнил, что в связи с пандемией коронавируса в ЕАЭС возник вопрос о производстве собственных субстанций после того, как весной произошли сбои таких поставок из Китая и Индии.

Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Узбекистан в декабре получит статус наблюдателя в ЕАЭС — Минпромторг РФ
"И конечно, нужно вместе двигаться в разработке новых лекарственных средств", — добавил Наумов.

Ранее директор департамента Министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов в ходе онлайн-конференции сообщил, что Узбекистан в декабре официально получит статус наблюдателя в ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателем на сегодня является Молдова.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (60)
Теги:
лекарства, Узбекистан, ЕАЭС



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