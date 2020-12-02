Узбекистан сможет участвовать в создании лекарств на площадке ЕАЭС

Председатель правления ассоциации фармпроизводителей объединения заявил о больших перспективах взаимодействия с коллегами из РУз.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Узбекистан как наблюдатель Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сможет участвовать в разработке лекарственных субстанций совместно со странами-участницами объединения, считает председатель правления ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Станислав Наумов.

В январе 2020-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в Олий Мажлисе. В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата, а в начале мая Сенат большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в таком статусе.

"Мы уже сегодня видим большие перспективы взаимодействия с коллегами из Узбекистана. Это связано с тем, что Узбекистан присоединяется в статусе наблюдателя к процессам евразийской экономической интеграции", — сказал Наумов в ходе онлайн-конференции "Промышленный диалог Россия — Узбекистан: новые проекты и партнерства". Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в качестве пилотного проекта можно рассмотреть совместное производство субстанций лекарственных средств "в расчете и на потребности узбекистанских производителей, и на потребности других участников Евразийского экономического союза". Глава ассоциации напомнил, что в связи с пандемией коронавируса в ЕАЭС возник вопрос о производстве собственных субстанций после того, как весной произошли сбои таких поставок из Китая и Индии.

"И конечно, нужно вместе двигаться в разработке новых лекарственных средств", — добавил Наумов.

Ранее директор департамента Министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов в ходе онлайн-конференции сообщил, что Узбекистан в декабре официально получит статус наблюдателя в ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателем на сегодня является Молдова.