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Бюджет Узбекистана на 2021 год одобрен во втором чтении

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201202/15519816/Byudzhet-Uzbekistana-na-2021-god-odobren-vo-vtorom-chtenii.html

Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, в промежутке между первым и вторым чтениями было внесено около ста предложений по доработке документа.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, каждая норма госбюджета "вызывала бурные споры". В промежутке между первым и вторым чтениями было внесено около ста предложений по доработке документа.

"В результате в девять статей проекта закона внесены 23 поправки, в две статьи — дополнения. Также проект дополнен одной совершенно новой статьей. Кроме того, согласно предложениям депутатов, в проекте государственного бюджета на 2021 год будет дополнительно предусмотрено 100 миллиардов сумов на оснащение общеобразовательных школ, 32,5 миллиарда сумов для фонда "Эл-юрт умиди" и пять миллиардов — на обновление и пополнение фонда библиотеки в информационно-библиотечных центрах", — говорится в публикации.

На реформу системы здравоохранения будет выделено 63,4 миллиарда сумов, на развитие ходьбы, мини-футбола, велоспорта, бадминтона, стритбола и воркаута — 104 миллиарда сумов.

Кроме того, будет направлено 45,8 миллиарда сумов на ежемесячную зарплату бухгалтеров, работающих в фермерских хозяйствах.

Теперь законопроект отправят в Сенат Олий Мажлиса.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Законодательная палата Олий Мажлиса, Экономика, госбюджет, Бюджет, Узбекистан



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