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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков

Узбекистан и Россия подписали ряд соглашений — список

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201204/15538553/Uzbekistan-i-Rossiya-podpisali-ryad-soglasheniy--spisok.html

В ходе визита в Ташкент министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вместе со своим коллегой — министром внешней торговли Сардором Умурзаковым — подписали несколько документов. Они касаются развития промышленной кооперации и торговли.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали несколько документов, направленных на дальнейшее сотрудничество в сфере торговли и промышленной кооперации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Церемония подписания прошла по итогам круглого стола "Промышленная кооперация между предприятиями Узбекистана и России" с участием деловых кругов республики.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Список подписанных документов:

  • Меморандум между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о взаимодействии в области промышленности, внешней торговли и инвестиционного сотрудничества;
  • Дорожная карта по реализации проектов в рамках деятельности "проектного офиса" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
  • План мероприятий по организации и проведению международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане.".

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе визита в Узбекистан глава Минпромторга также принял участие в торжественной церемонии запуска нового металлургического завода, построенного при финансовой поддержке РФ и с применением российских технологий и оборудования.

Кроме того, Денис Мантуров анонсировал проведение в Узбекистане в апреле 2021 года выездной выставки "Иннопром". Впервые этот промышленный форум состоится за пределами России. Помимо компаний из РФ и Узбекистана, в мероприятии смогут принять участие все заинтересованные производители и предприятия.

Теги:
Министерство внешней торговли Узбекистана, Денис Мантуров, Минпромторг, Россия, Узбекистан



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