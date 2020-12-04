Узбекистан и Россия подписали ряд соглашений — список

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Россия и Узбекистан подписали несколько документов, направленных на дальнейшее сотрудничество в сфере торговли и промышленной кооперации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Церемония подписания прошла по итогам круглого стола "Промышленная кооперация между предприятиями Узбекистана и России" с участием деловых кругов республики.
- Меморандум между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о взаимодействии в области промышленности, внешней торговли и инвестиционного сотрудничества;
- Дорожная карта по реализации проектов в рамках деятельности "проектного офиса" Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
- План мероприятий по организации и проведению международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане.".
Кроме того, Денис Мантуров анонсировал проведение в Узбекистане в апреле 2021 года выездной выставки "Иннопром". Впервые этот промышленный форум состоится за пределами России. Помимо компаний из РФ и Узбекистана, в мероприятии смогут принять участие все заинтересованные производители и предприятия.