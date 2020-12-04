Приватизируются ли рынки Узбекистана - ответ Агентства по управлению госактивами

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о якобы готовящейся продаже крупных вещевых рынков в городе Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Процесс продажи рынков и торговых центров республики Узбекистан будет запущен после принятия и в рамках соответствующего решения президента страны, говорится в сообщении информационной службы АУГА.

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о якобы готовящейся продаже крупных вещевых рынков в городе Ташкенте. Действительно ли их будут закрывать, продавать или приватизировать?

27 октября текущего года был принят Указ Президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". В документе имеется поручение о поэтапном реформировании более 500 рынков и торговых комплексов с индивидуальным подходом к каждому из них.

"Агентству по управлению государственными активами совместно с соответствующими министерствами и ведомствами поручено в течение 3 месяцев внести в Кабинет Министров проект постановления о совершенствовании системы управления рынками и торговыми центрами и их поэтапной приватизации", - говорится в сообщении.

В настоящее время Агентством изучаются финансовые показатели и имущественные проблемы рынков и торговых центров с государственной долей, по итогам изучения будет выработан проект отдельного решения.

В этой связи, Агентство официально заявляет следующее о продаже (приватизации) государственных долей рынков и торговых комплексов:

• на сегодняшний день процесс продажи рынков и торговых центров республики не начат;

• процесс будет запущен после принятия и в рамках соответствующего решения Президента Республики Узбекистан;

• проект постановления будет вынесен на общественное обсуждение на специальном веб-портале, будут заслушаны мнения и замечания, предложения министерств, ведомств и местных хокимиятов;

• кроме того состоится обсуждение проекта с специалистами отрасли, международными экспертами, независимыми наблюдателями, представителями СМИ и широкой общественности;

• по результатам обсуждения доработанный проект постановления вносится в Кабинет Министров после проведения правовой экспертизы в Министерстве юстиции;

• процесс мониторинга выставления на торги, продажи и постпродажного мониторинга госдолей рынков и торговых центров будет регулярно освещаться на официальном сайте Агентства, в социальных сетях и СМИ.

Указом Президента обозначена основная цель приватизации – модернизация рынков и торговых комплексов с государственной долей в уставном капитале, поддержание их на уровне санитарно-гигиенических требований, формирование необходимой инфраструктуры для рыночной деятельности с учетом передового зарубежного опыта.

По вопросам приватизации граждане могут обратиться в колл-центр агентства по номеру 1082, работающем в режиме 24/7. Также есть номер горячей линии 71 259 21 37 и информационной службы АУГА 71 259 20 90.