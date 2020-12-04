Вакцина, завод и кооперация: итоги визита главы Минпромторга в Узбекистан

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ташкент с рабочим визитом. О программе поездки и достигнутых в ходе встреч с руководством страны договоренностях читайте в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Российская делегация во главе с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым посетила Узбекистан. Гости приняли участие в церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, а глава ведомства провел переговоры с президентом и премьер-министром. Кроме того, состоялся круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества и промышленной кооперации.

"Спутник V" – теперь в Узбекистане

Самолет, на котором утром в Ташкент прилетели российские представители, среди прочих встречали и сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана. Правительственный борт доставил в страну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в России. Партию препарата из ста доз принял первый заместитель начальника санитарной службы республики Холмамат Норбоев.

Теперь вакцине предстоит пройти клинические испытания – это нужно для того, чтобы она прошла регистрацию. В случае одобрения специалистами будет возможность организовать ее промышленное производство в республике. Власти Узбекистана обещают не тянуть с этим. Как сообщил представитель СЭС, в ближайшее время этот вопрос должен быть решен.

Переговоры с президентом и открытие завода

Безусловно, главным событием дня стал запуск производства на Ташкентском металлургическом заводе. Планируется, что ТМЗ будет ежегодно выпускать 500 тысяч тонн холоднокатаного листа. Раньше в стране такую продукцию вообще не производили, поэтому новый индустриальный гигант внесет важный вклад в импортозамещение и развитие промышленного потенциала республики.

© Sputnik Ташкентский металлургический завод - как он создавался

ТМЗ, который станет одним из крупнейших предприятий Узбекистана, проектировал и строил российский подрядчик – группа компаний "Метпром", а примерно половину финансирования предоставила РФ. Именно по этой причине его открытие не могли пропустить высокие гости из России.

В преддверии торжественной церемонии Дениса Мантурова принял Шавкат Мирзиёев. Как отметил глава государства, Ташкентский металлургический – это пример эффективного сотрудничества компаний и банков двух стран.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова

В свою очередь Мантуров передал президенту Узбекистана наилучшие пожелания от Владимира Путина и поблагодарил за теплый прием. Участники встречи также обсудили реализацию приоритетных программ и совместные планы расширения кооперации двух стран.

Один из таких важных проектов, который может помочь реализовать Россия – возрождение авиастроительного завода в столице, бывшего ТАПОиЧ. Сейчас в его цехах работает Ташкентский механический завод, однако вместо самолетов он выпускает бытовую технику, запасные части для локомотивов и железнодорожных вагонов и другую продукцию.

"В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы прилагаем очень много усилий для его восстановления", – сказал президент.

По словам Мирзиёева, Ташкентский металлургический завод – это яркий символ крепнущего узбекско-российского стратегического партнерства.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Один из цехов Ташкентского металлургического завода

"В выставке примут участие российские предприятия, узбекские и иностранные – все, кто будет заинтересован в развитии промышленности Узбекистана и других проектов", — рассказал Мантуров.

Встреча за круглым столом

В свою очередь Денис Мантуров анонсировал проведение в Ташкенте в апреле следующего года промышленной выставки "Иннопром" . Одна из крупнейших ярмарок подобного рода с самого момента своего основания в 2010-м проходила в российском Екатеринбурге. Но теперь ее впервые организуют за пределами России, и пионером на этом пути как раз станет столица Узбекистана.

Очередным пунктом насыщенной программы стал круглый стол "Промышленная кооперация между предприятиями Узбекистана и России", который собрал представителей деловых кругов двух стран.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Церемония подписания документов между Минпромторгом РФ и Министерством внешней торговли РУз

По его итогам Мантуров и его коллега, министр внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подписали ряд документов. Так, МИВТ Узбекистана и Минпромторг России договорились расширять сотрудничество в области промышленности, внешней торговли и инвестиций.

Кроме того, стороны определили план мероприятий по проведению "Иннопрома" в Ташкенте.

Проектный офис и перспективные отрасли

В ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым глава Минпромторга РФ обсудил проекты в области авиации, фармацевтики, в золоторудной, меднорудной отраслях, сельхозмашиностроении и вагоностроении.

Кроме того, в ходе визита и переговоров с первыми лицами страны было объявлено о запуске проектного офиса в Узбекистане для формирования новых предложений по сотрудничеству, квалифицированному отбору и сопровождению значимых инвестиционных проектов, а также оперативного реагирования на возникающие сложности.

В числе приоритетных направлений взаимодействия проекты в области автомобилестроения, нефтегазовой и цементной промышленности, энергетического машиностроения, высоких технологий, сельхозмашиностроения, авиастроения, железнодорожного машиностроения, АПК, добычи полезных ископаемых, поставок коммунальной техники, торговли и логистики.