Вакцина, завод и кооперация: итоги визита главы Минпромторга в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Российская делегация во главе с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым посетила Узбекистан. Гости приняли участие в церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, а глава ведомства провел переговоры с президентом и премьер-министром. Кроме того, состоялся круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества и промышленной кооперации.
"Спутник V" – теперь в Узбекистане
Самолет, на котором утром в Ташкент прилетели российские представители, среди прочих встречали и сотрудники Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана. Правительственный борт доставил в страну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в России. Партию препарата из ста доз принял первый заместитель начальника санитарной службы республики Холмамат Норбоев.
Теперь вакцине предстоит пройти клинические испытания – это нужно для того, чтобы она прошла регистрацию. В случае одобрения специалистами будет возможность организовать ее промышленное производство в республике. Власти Узбекистана обещают не тянуть с этим. Как сообщил представитель СЭС, в ближайшее время этот вопрос должен быть решен.
Переговоры с президентом и открытие завода
Безусловно, главным событием дня стал запуск производства на Ташкентском металлургическом заводе. Планируется, что ТМЗ будет ежегодно выпускать 500 тысяч тонн холоднокатаного листа. Раньше в стране такую продукцию вообще не производили, поэтому новый индустриальный гигант внесет важный вклад в импортозамещение и развитие промышленного потенциала республики.
В преддверии торжественной церемонии Дениса Мантурова принял Шавкат Мирзиёев. Как отметил глава государства, Ташкентский металлургический – это пример эффективного сотрудничества компаний и банков двух стран.
В свою очередь Мантуров передал президенту Узбекистана наилучшие пожелания от Владимира Путина и поблагодарил за теплый прием. Участники встречи также обсудили реализацию приоритетных программ и совместные планы расширения кооперации двух стран.
Один из таких важных проектов, который может помочь реализовать Россия – возрождение авиастроительного завода в столице, бывшего ТАПОиЧ. Сейчас в его цехах работает Ташкентский механический завод, однако вместо самолетов он выпускает бытовую технику, запасные части для локомотивов и железнодорожных вагонов и другую продукцию.
"В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы прилагаем очень много усилий для его восстановления", – сказал президент.
По словам Мирзиёева, Ташкентский металлургический завод – это яркий символ крепнущего узбекско-российского стратегического партнерства.
"В выставке примут участие российские предприятия, узбекские и иностранные – все, кто будет заинтересован в развитии промышленности Узбекистана и других проектов", — рассказал Мантуров.
Встреча за круглым столом
Очередным пунктом насыщенной программы стал круглый стол "Промышленная кооперация между предприятиями Узбекистана и России", который собрал представителей деловых кругов двух стран.
Кроме того, стороны определили план мероприятий по проведению "Иннопрома" в Ташкенте.
Проектный офис и перспективные отрасли
В ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым глава Минпромторга РФ обсудил проекты в области авиации, фармацевтики, в золоторудной, меднорудной отраслях, сельхозмашиностроении и вагоностроении.
В числе приоритетных направлений взаимодействия проекты в области автомобилестроения, нефтегазовой и цементной промышленности, энергетического машиностроения, высоких технологий, сельхозмашиностроения, авиастроения, железнодорожного машиностроения, АПК, добычи полезных ископаемых, поставок коммунальной техники, торговли и логистики.