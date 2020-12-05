Железная дорога КНР-Кыргызстан-Узбекистан расширит рынки ЕАЭС — министр КР

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан открывает для стран Евразийского экономического союза новые рынки. Об этом заявил министр экономики КР Санжар Муканбетов, передает Sputnik Кыргызстан.

По мнению министра, выгодное географическое положение и Кыргызстана и соседних стран, участвующих в проекте, позволяет выгодно использовать такую транспортную артерию для торговли и промышленного развития.

"Мы являемся самой южной границей ЕАЭС, откуда открываются пути в Китай и далее в Индию и Пакистан. К сожалению, эти огромные рынки пока не используются Кыргызстаном в полной мере, а ведь это еще и возможность для всех стран ЕАЭС, и в этом вопросе очень помогло бы строительство железной дороги Китай- — Кыргызстан — Узбекистан", — сказал Муканбетов.

Он выразил сожаление, что такой стратегический и полезный проект до сих пор не реализован по различным причинам и постоянно откладывается. В настоящее время, уточнил министр, ведутся переговоры о маршруте, ширине колеи и размещении перегрузочной станции. В то же время, по его словам, необходима политическая воля в решении отдельных вопросов, а также участие и других сторонних игроков, а не только государств, непосредственно участвующих в проекте.

Реализовать этот инфраструктурный объект планировали еще в середине 1990-х годов при участии Китая. В 2003 году было представлено первое технико-экономическое обоснование проекта, которое предполагало самый короткий маршрут по территории Кыргызстана через перевал Торугарт. Сейчас стороны рассматривают альтернативные маршруты для наиболее эффективного использования дороги.

Несмотря на то, что Узбекистан пока не присоединился к Евразийскому экономическому союзу, интеграционные процессы продолжаются. Уже 11 декабря республика должна официально получить статус наблюдателя при ЕАЭС, что позволит Ташкенту более активно участвовать в происходящих в союзе процессах, а также решить для себя — присоединяться к этому объединению или нет.