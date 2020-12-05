Олий Мажлис одобрил присоединение РУз к Киотской таможенной конвенции

Депутаты одобрили присоединение республики к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Документ носит рекомендательный характер и призван упростить торговые взаимоотношения Узбекистана с другими странами.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса парламентарии приняли в первом чтении проект закона "О присоединении к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 года)", сообщает пресс-служба Законодательной палаты.

Документ призван стимулировать деятельность внешней торговли за счет упрощения и ускорения таможенных процедур и обеспечения того, чтобы эти льготы не наносили ущерба интересам государств (пополнение доходов государственного бюджета и защита внешнего рынка).

Сейчас к Киотской таможенной конвенции присоединились 126 стран из 183 входящих во Всемирную таможенную организацию. Из стран СНГ договор уже ратифицировали Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан и Таджикистан.

Положения Киотской конвенции не несут прямого действия, а сформулированы в виде рекомендаций для государств-членов.

По мнению депутатов, принятие документа открывает для республики новые торговые и инвестиционные возможности, а также благоприятно отразится на позиции Узбекистана в международных бизнес и финансовых рейтингах.