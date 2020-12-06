Москва не будет ограничивать ввоз сухофруктов из Узбекистана

Фитосанитарные меры будут предприняты только в отношении конкретного предприятия-экспортера, который поставлял заказчику в РФ абрикосы прошлого урожая, уточнили в инспекции.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Карантинные ведомства Узбекистана и России урегулировали ситуацию после сообщения о выявлении в сушеных абрикосах из Узбекистана опасных вредителей, сообщили в пресс-службе Госинспекции по карантину растений при Кабмине. Ограничения на ввоз сухофруктов в РФ применяться не будут.

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Ранее Россельхознадзор сообщал, что снова выявил в сухофруктах из Узбекистана опасного вредителя капрового жука, и инициировал переговоры с узбекской стороной для обсуждения ситуации. Ведомство уточняло, что оставляет за собой право ввести запрет на ввоз из Узбекистана в Россию сухофруктов и орехов.

"Ситуация была оперативно изучена и проведены онлайн-переговоры с российской стороной. Стороны договорились не вводить ограничения на ввоз сушеных абрикосов в Россию", - говорится в сообщении на сайте госинспекции.

Фитосанитарные меры будут предприняты только в отношении конкретного предприятия-экспортера, который поставлял заказчику в РФ абрикосы прошлого урожая, уточнили в инспекции.

"Во избежание подобных случаев проводится повторный осмотр на складах и в зданиях, в том числе на объектах предприятий, где хранятся сушеные продукты, а также принимаются фитосанитарные меры по их обеззараживанию", - добавили в пресс-службе.

По данным Россельхознадзора, в 2008 году в связи с выявлением капрового жука в сухофруктах уже вводились временные ограничения на ввоз в РФ всей подкарантинной продукции из Узбекистана. В настоящее время, по информации Национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров (НОКЗР) Узбекистана, капровый жук считается официально ликвидированным на территории страны объектом.

Для справки: капровый жук повреждает зерно пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса, риса, масличных, бобовых, семена овощных, технических, лесных, декоративных и других культур, а также продукты их переработки. Он способен уничтожить до 70% хранимой продукции.

Согласно сообщению, потенциальный ущерб при завозе капрового жука на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 миллиардов рублей в год.