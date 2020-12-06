В Агентстве по управлению госактивами высказались о приватизации рынков

Процесс продажи рынков и торговых центров республики еще не стартовал, он будет запущен после принятия и в рамках соответствующего решения президента.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами прокомментировало информацию о приватизации ряда рынков в Ташкенте.

Как отметили в структуре, глава государства поручил поэтапно реформировать более 500 рынков и торговых комплексов, при этом индивидуально подойти к каждому их них.

В настоящее время Агентством изучаются финансовые показатели и имущественные проблемы рынков и торговых центров с государственной долей, также разрабатывается проект отдельного решения. Однако процесс продажи рынков и торговых центров республики еще не стартовал, он будет запущен после принятия и в рамках соответствующего решения президента.

В соответствии с действующим порядком принятия нормативных актов, проект постановления будет вынесен на общественное обсуждение на специальном веб-портале, будут заслушаны мнения и замечания, предложения министерств, ведомств и местных хокимиятов. Также состоится обсуждение со специалистами отрасли, международными экспертами, независимыми наблюдателями, представителями СМИ и широкой общественности.

По результатам обсуждения доработанный проект постановления вносится в Кабинет Министров после проведения правовой экспертизы в Министерстве юстиции.

Процесс мониторинга выставления на торги, продажи и постпродажного мониторинга государственных долей рынков и торговых центров будет регулярно освещаться на официальном сайте Агентства, в социальных сетях и СМИ в соответствии с законодательством.

В документе, подписанном президентом указано, что рынки и торговые комплексы должны быть модернизированы и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.