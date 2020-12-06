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Дети за компьютером

Индия профинансирует 23 научных проекта молодых ученых Узбекистана

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201206/15547502/Indiya-profinansiruet-23-nauchnykh-proekta-molodykh-uchenykh-Uzbekistana.html

В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Манишем Прабхат, сообщили в пресс-службе ведомства.

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© Foto : Из личного архива Амира Абидова
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В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации ряда перспективных совместных задач. В их числе - конкурс научных проектов, в рамках которого с начала 2021 года будет профинансировано 23 научно-технических инициативы.

При этом 20 молодых ученых и исследователей пройдут стажировки в Индии по 3 направлениям (биотехнология, фармацевтика, обработка больших объемов данных).

Кроме того, совместно с Nath Bio-Genes ведутся работы по организации производства элитных семян на основе высоких технологий на 20 гектарах земли в Самаркандской области. В настоящее время компания работает над открытием представительства в Узбекистане.

В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.

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В ходе встречи стороны отметили, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире существуют сложности в реализации некоторых проектов.

Посол Маниш Прабхат высоко оценил объем и качество работ, проводимых Министерством инновационного развития в сотрудничестве с Индией, и выразил готовность содействия в поиске решений существующих проблем и дальнейшем расширении существующих сфер сотрудничества.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, стартап, Узбекистан, Индия



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