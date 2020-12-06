Индия профинансирует 23 научных проекта молодых ученых Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Манишем Прабхат, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации ряда перспективных совместных задач. В их числе - конкурс научных проектов, в рамках которого с начала 2021 года будет профинансировано 23 научно-технических инициативы.
При этом 20 молодых ученых и исследователей пройдут стажировки в Индии по 3 направлениям (биотехнология, фармацевтика, обработка больших объемов данных).
Кроме того, совместно с Nath Bio-Genes ведутся работы по организации производства элитных семян на основе высоких технологий на 20 гектарах земли в Самаркандской области. В настоящее время компания работает над открытием представительства в Узбекистане.
В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.
В ходе встречи стороны отметили, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире существуют сложности в реализации некоторых проектов.
Посол Маниш Прабхат высоко оценил объем и качество работ, проводимых Министерством инновационного развития в сотрудничестве с Индией, и выразил готовность содействия в поиске решений существующих проблем и дальнейшем расширении существующих сфер сотрудничества.