Индия профинансирует 23 научных проекта молодых ученых Узбекистана

В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Манишем Прабхат, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации ряда перспективных совместных задач. В их числе - конкурс научных проектов, в рамках которого с начала 2021 года будет профинансировано 23 научно-технических инициативы.

При этом 20 молодых ученых и исследователей пройдут стажировки в Индии по 3 направлениям (биотехнология, фармацевтика, обработка больших объемов данных).

Кроме того, совместно с Nath Bio-Genes ведутся работы по организации производства элитных семян на основе высоких технологий на 20 гектарах земли в Самаркандской области. В настоящее время компания работает над открытием представительства в Узбекистане.

В сотрудничестве с Индийским институтом развития предпринимательства (Entrepreneurship Development Institute of India) было отобрано 15 местных стартапов для обмена опытом, и сейчас ведутся переговоры об их направлении в Индию.

В ходе встречи стороны отметили, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире существуют сложности в реализации некоторых проектов.

Посол Маниш Прабхат высоко оценил объем и качество работ, проводимых Министерством инновационного развития в сотрудничестве с Индией, и выразил готовность содействия в поиске решений существующих проблем и дальнейшем расширении существующих сфер сотрудничества.