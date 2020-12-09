Замминистра инвестиций Узбекистана: кризис и пандемия многому нас научили

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Москве на площадке Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" прошел Международный экспортный форум "Сделано в России". Его организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд "Росконгресс".
В этом году мероприятие было организовано в новом формате – некоторые участники собрались в Москве, а другие присоединились к обсуждениям по видеосвязи.
На пленарной сессии Форума выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он рассказал о перспективах развития российского экспорта и о той помощи, которую оказывает бизнесу правительство страны.
"Президент поставил задачу добиться к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, чтобы их доля по сравнению с 2020 годом превысила 70%", – подчеркнул он.
Последовавшие за пленарной сессией дискуссии были посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам.
Какова ситуация в Узбекистане
Одним из экспертов, которые в ходе круглого стола обсудили пути восстановления экспорта и глобальной торговли, был представитель Узбекистана – замминистра инвестиций и внешней торговли республики и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев.
По его словам, инвестиционные проекты и модернизацию индустриальной базы в Узбекистане, как и в других развивающихся странах, поддерживают деньгами международные финансовые организации (Всемирный банк, АБР, ЕБРР и другие) и национальные экспортные кредитные агентства.
Говоря о международном содействии, Вафаев отметил, что для развития экономики страны позитивную роль сыграло прошлогоднее решение ОЭСР о переводе Узбекистана из шестой в пятую категорию по степени кредитного риска, что автоматически снизило для республики стоимость внешнего финансирования. Объяснение этому простое: данный шаг позволил сократить объемы страховых обязательств по экспортным кредитам, которые иностранные банки предоставляют предприятиям из Узбекистана.
ОЭСР оценивает государства по семибалльной шкале: к первой категории относят экономики с минимальными рисками, а к седьмой – с максимальными.
Однако не все идет гладко. "Мы очень впечатлены теми изменениями, которые многие агентства внедряют в сегодняшней ситуации, но пока до нас дошли не все из них, мы не имели возможности воспользоваться ими", – отметил замминистра.
Кого поддержать?
Вафаев подчеркнул, что в большинстве своем институты развития фокусируются на помощи большим игрокам – крупным компаниям с государственным участием. С ними легче вести дело, так как такие предприятия пользуются финансовыми гарантиями или другими обязательствами со стороны правительства.
Но тогда "за бортом" оказываются проекты малого и среднего бизнеса – а ведь именно они большего всех нуждаются в дополнительной поддержке, пояснил Вафаев.
Во время пандемии перед экспортерами Узбекистана остро стоит проблема восполнения средств для финансирования текущей деятельности.
Другой риск для бизнеса – преимущественное выделение займов в иностранной валюте. Очевидно, что узбекистанскому предпринимателю сложнее платить кредит в долларах или евро, а не в сумах.
"Кризис многому нас научил, открыл нам глаза на многие проблемы. Я думаю, что от шагов по проектированию и созданию новых инструментов поддержки теперь мы должны перейти к их использованию и реализации", – резюмировал Шухрат Вафаев.
Стоит заметить, что российские экспортеры рассматривают Узбекистан как наиболее перспективное направление, на котором уже достигнуты неплохие успехи.