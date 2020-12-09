Замминистра инвестиций Узбекистана: кризис и пандемия многому нас научили

Замглавы МИВТ Узбекистана и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев рассказал о том, с какими проблемами столкнулись узбекские экспортеры во время пандемии и как им можно помочь.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Москве на площадке Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" прошел Международный экспортный форум "Сделано в России". Его организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд "Росконгресс".

В этом году мероприятие было организовано в новом формате – некоторые участники собрались в Москве, а другие присоединились к обсуждениям по видеосвязи.

На пленарной сессии Форума выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он рассказал о перспективах развития российского экспорта и о той помощи, которую оказывает бизнесу правительство страны.

"Президент поставил задачу добиться к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, чтобы их доля по сравнению с 2020 годом превысила 70%", – подчеркнул он.

Кроме того, Мишустин ожидает, что в нынешних условиях за рубежом будет наблюдаться взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса.

Последовавшие за пленарной сессией дискуссии были посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам.

Какова ситуация в Узбекистане

Одним из экспертов, которые в ходе круглого стола обсудили пути восстановления экспорта и глобальной торговли, был представитель Узбекистана – замминистра инвестиций и внешней торговли республики и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев.

По его словам, инвестиционные проекты и модернизацию индустриальной базы в Узбекистане, как и в других развивающихся странах, поддерживают деньгами международные финансовые организации (Всемирный банк, АБР, ЕБРР и другие) и национальные экспортные кредитные агентства.

Говоря о международном содействии, Вафаев отметил, что для развития экономики страны позитивную роль сыграло прошлогоднее решение ОЭСР о переводе Узбекистана из шестой в пятую категорию по степени кредитного риска, что автоматически снизило для республики стоимость внешнего финансирования. Объяснение этому простое: данный шаг позволил сократить объемы страховых обязательств по экспортным кредитам, которые иностранные банки предоставляют предприятиям из Узбекистана.

ОЭСР оценивает государства по семибалльной шкале: к первой категории относят экономики с минимальными рисками, а к седьмой – с максимальными.

В то же время на фоне эпидемии COVID-19 экспортные кредитные агентства пересмотрели свои лимиты на размер средств, выделяемых бизнесу. Это открыло для них более широкие возможности по их использованию.

Однако не все идет гладко. "Мы очень впечатлены теми изменениями, которые многие агентства внедряют в сегодняшней ситуации, но пока до нас дошли не все из них, мы не имели возможности воспользоваться ими", – отметил замминистра.

Кого поддержать?

Вафаев подчеркнул, что в большинстве своем институты развития фокусируются на помощи большим игрокам – крупным компаниям с государственным участием. С ними легче вести дело, так как такие предприятия пользуются финансовыми гарантиями или другими обязательствами со стороны правительства.

Но тогда "за бортом" оказываются проекты малого и среднего бизнеса – а ведь именно они большего всех нуждаются в дополнительной поддержке, пояснил Вафаев.

Во время пандемии перед экспортерами Узбекистана остро стоит проблема восполнения средств для финансирования текущей деятельности.

Этот вопрос властям Узбекистана пришлось решать, главным образом, за счет внутренних источников, в том числе банков и Фонда реконструкции и развития. Свою лепту внесли и международные институты – ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Исламский банк развития. Но все же инструментов содействия малым и средним предприятиям со стороны международных финансовых институтов, по мнению спикера, до сих пор недостаточно.

Другой риск для бизнеса – преимущественное выделение займов в иностранной валюте. Очевидно, что узбекистанскому предпринимателю сложнее платить кредит в долларах или евро, а не в сумах.

"Кризис многому нас научил, открыл нам глаза на многие проблемы. Я думаю, что от шагов по проектированию и созданию новых инструментов поддержки теперь мы должны перейти к их использованию и реализации", – резюмировал Шухрат Вафаев.

Стоит заметить, что российские экспортеры рассматривают Узбекистан как наиболее перспективное направление, на котором уже достигнуты неплохие успехи.