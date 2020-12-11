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Узбекистану предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС

Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (64)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201211/15581554/Uzbekistanu-predostavlen-status-nablyudatelya-v-EAES.html

Соответствующее решение главы государств-членов союза приняли в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, председательствующего в 2020 году в организации.

Куба также получила статус наблюдателя в ЕАЭС.

"Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет", - сказал Лукашенко.

При этом глава Беларуси от лица глав государств поздравил президентов двух государств с предоставлением их странам статуса наблюдателя при ЕАЭС и выразил уверенность в том, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с ЕАЭС и расширению внешнеторговых экономических отношений.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (64)
Теги:
Наблюдатели, ЕАЭС, Узбекистан



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