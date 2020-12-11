Узбекистану предоставлен статус наблюдателя в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые принял участие в заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, председательствующего в 2020 году в организации.

"Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет", - сказал Лукашенко.

Куба также получила статус наблюдателя в ЕАЭС.

При этом глава Беларуси от лица глав государств поздравил президентов двух государств с предоставлением их странам статуса наблюдателя при ЕАЭС и выразил уверенность в том, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества с ЕАЭС и расширению внешнеторговых экономических отношений.