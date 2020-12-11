Агрологистические центры появятся в восьми регионах Узбекистана

Основная цель агроцентров - развить экспортный потенциал страны, довести до международного уровня весь процесс подготовки сельхозпродукции для выхода на зарубежные рынки.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана и французская компания Rungis Semmaris подписали рамочное соглашение о создании в восьми регионах Узбекистана агрологистических центров, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В церемонии подписания с французской стороны участвовали министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер, советник министра иностранных дел Франции Жан-Батист Шовель, глава континентальной Европы МИД Франции Максим Дафри и непосредственно генеральный директор Rungis Semmaris Стефан Лаяни.

"Все эти огромные центры агрологистики будут отстраиваться на окраинах крупных городов — их общая площадь составит порядка 200 гектаров с общей мощностью более 3 млн тонн продукции в год. Самый крупный Ташкентский агрологистический центр будет занимать площадь в 70-100 гектаров, а самым компактным будет Хорезмский - 10 гектаров. Как и на известном французском мегарынке "Ранжис", в этих агрологистических комплексах смогут вести торговлю исключительно оптовики", - рассказал министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

Основная цель агроцентров - развить экспортный потенциал страны, довести до международного уровня весь процесс подготовки сельхозпродукции для выхода на зарубежные рынки. В пределах каждого отдельного агрологистического центра будут сконцентрированы все необходимые объекты: кросс-доки, торговые павильоны, гостиницы, представительства банков, торговых предприятий и агрокомпаний. Здесь будут оказываться услуги по сортировке, калибровке, сушке, переработке, хранению, транспортировке, доставке, таможенному оформлению и т. д.

По предварительным расчетам на базе восьми агрологистических центров будет создано порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Для справки: компания Rungis Semmaris владеет крупнейшим в мире продовольственно-логистическим центром в пригороде Парижа с годовым оборотом в 9 млрд евро и обладает передовым опытом в строительстве и организации эффективных оптовых продовольственных рынков по всему миру.

Министр Франк Риестер выразил уверенность, что специалисты Rungis Semmaris помогут Узбекистану открыть весь потенциал и выгоду эффективной рыночной сети, а также отметил, что Франция готова поддерживать Узбекистан в развитии подобных направлений.