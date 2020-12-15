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Из-за пандемии Узбекистан увеличил лимит внешних заимствований до $5,5 млрд

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201215/15605728/Iz-za-pandemii-Uzbekistan-uvelichil-limit-vneshnikh-zaimstvovaniy-do-55-mlrd.html

В условиях пандемии коронавируса власти страны вынуждены пересмотреть предельные размеры внешнего заимствования.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Лимит внешних заимствований правительства Узбекистана на 2020 год увеличен до 5,5 миллиарда долларов. 

"В текущем году объем вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований прогнозируется в размере 5,5 миллиарда долларов", — сообщил РИА Новости представитель Министерства финансов республики. 

При этом ранее планка была установлена в 4 миллиарда долларов, добавил источник. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Напомним, что в конце 2019-го Минфин впервые ввел практику ограничения на внешние заимствования под госгарантии в целях управления внешним долгом страны в среднесрочной перспективе. 

Теперь же лимит пришлось увеличить из-за расходов правительства Узбекистана на борьбу с коронавирусом.

Также сообщается, что на этой неделе Министерство финансов внесет в Сенат проект госбюджета на 2021 год: в документе предельный размер внешних заимствований определен в пределах 5 миллиардов долларов.

С момента начала пандемии в Узбекистане выявлен 75 241 случай заболевания COVID-19, от инфекции скончались 612 граждан, выздоровели — 72 522. 

Ранее Минфин прогнозировал рост совокупного госдолга республики на 28,8% до 22,8 миллиарда долларов (39% от ВВП).

Согласно прогнозу, в 2021 году объем задолженности может вырасти до 28,4 миллиарда долларов, или 44,9% от ВВП.

В ведомстве отметили, что это связано с расходами на борьбу с коронавирусом.

Теги:
Министерство финансов, Правительство Узбекистана, Экономика



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