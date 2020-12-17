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Газовая компрессорная станция

Газовая компрессорная станция за $78,3 млн построена в Узбекистане

© Sputnik / Alexander Mazurkevich
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201217/15621587/Gazovaya-kompressornaya-stantsiya-za-783-mln-postroena-v-Uzbekistane.html

Поставщиками оборудования выступили российское ООО "БорМаш", германская Siemens и китайская JEREH.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ), завершила строительство дожимной компрессорной станции (ДКС) на газовом месторождении "Учкыр" в Бухарской области Узбекистана стоимостью 78,3 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

"Введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция "Учкыр". Строительство осуществлено компанией Enter Engineering Pte Ltd", — говорится в публикации.

Мощность ДКС составляет пять миллиардов кубометров газа в год.

Поставщиками оборудования для ДКС общей стоимостью 78,3 миллиона долларов выступили российское ООО "БорМаш", германская Siemens и китайская JEREH.

"Ввод указанного объекта позволит повысить суточную добычу природного газа на два миллиона кубометров", — добавили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

Нефтяная качалка
© Depositphotos / ssuaphoto
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ДКС позволит поддерживать пластовую добычу газа на месторождении "Учкыр" и в перспективе еще на других месторождениях в Бухарской области для стабилизации подачи газа в магистральный газопровод "Бухара-Урал" на период до 2040 года.

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.

Теги:
Россия, Газпромбанк, газ, Узбекнефтегаз, Узбекистан



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