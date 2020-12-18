ВБ предоставил Узбекистану еще $500 млн на поддержку бюджета

Для покрытия дефицита госбюджета РУз в 2021 году, помимо внутренних источников, вновь, как в 2019 и 2020 гг., планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов, рассказал представитель Минфина.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление правительству Узбекистана нового займа в размере 500 миллионов долларов на поддержку госпрограмм, финансируемых из бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства финансов страны.

В июле 2018 года ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить роста его дефицита в краткосрочной перспективе. В 2019-м ВБ и АБР предоставили властям республики еще 800 миллионов долларов на эти цели.

"Совет директоров Всемирного банка одобрил займ в размере 500 миллионов долларов в рамках операций по поддержке политики развития Узбекистана", — сказал представитель Минфина.

По его словам, средства будут направлены на финансирование госпрограмм по сокращению госсектора в экономике, а также усилению социальной помощи населению в период пандемии коронавируса.

Представитель Минфина уточнил, что для покрытия дефицита госбюджета в 2021 году, помимо внутренних источников, вновь, как в 2019 и 2020 гг., планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов.

Ранее представитель Минфина Узбекистана сообщал, что лимит внешних заимствований правительства страны на этот год увеличен до 5,5 миллиарда долларов против ранее утвержденных четырех миллиардов — из-за расходов на борьбу с COVID-19. Предельный размер внешних заимствований на 2021 год планируется установить в пределах пяти миллиардов долларов.