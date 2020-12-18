ВБ предоставил Узбекистану еще $500 млн на поддержку бюджета

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление правительству Узбекистана нового займа в размере 500 миллионов долларов на поддержку госпрограмм, финансируемых из бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства финансов страны.
В июле 2018 года ВБ и Азиатский банк развития (АБР) предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета, чтобы не допустить роста его дефицита в краткосрочной перспективе. В 2019-м ВБ и АБР предоставили властям республики еще 800 миллионов долларов на эти цели.
"Совет директоров Всемирного банка одобрил займ в размере 500 миллионов долларов в рамках операций по поддержке политики развития Узбекистана", — сказал представитель Минфина.
По его словам, средства будут направлены на финансирование госпрограмм по сокращению госсектора в экономике, а также усилению социальной помощи населению в период пандемии коронавируса.
Ранее представитель Минфина Узбекистана сообщал, что лимит внешних заимствований правительства страны на этот год увеличен до 5,5 миллиарда долларов против ранее утвержденных четырех миллиардов — из-за расходов на борьбу с COVID-19. Предельный размер внешних заимствований на 2021 год планируется установить в пределах пяти миллиардов долларов.