В 2022 году в Сурхандарьинской области начнут строить солнечную электростанцию

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области будет построена фотоэлектрическая (солнечная) электростанция мощностью не менее 200 МВт переменного тока, включая новую подстанцию напряжением 220 кВ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Свои предложения на тендере по выбору инвестора строительства солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 200 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской области представят 11 международных компаний, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Проект является частью программы АБР по развитию солнечной энергии в Узбекистане мощностью 1 ГВт, осуществляемой в рамках Меморандума между правительством Узбекистана и АБР, а также, включен в Инвестиционную программу на 2020-2022 гг.

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области будет построена фотоэлектрическая (солнечная) электростанция мощностью не менее 200 МВт переменного тока, включая новую подстанцию напряжением 220 кВ и воздушную линию электропередачи протяженностью 52 км для подключения к подстанции "Сурхан".

В феврале 2020 года стартовал этап тендера, в ходе которого, потенциальные инвесторы представили "выражение заинтересованности" (ВЗ) в соответствии с установленными требованиями. В итоге, было получено 54 заявки от международных компаний.

В июне был запущен этап тендера "Запрос на квалификацию", по итогам которого представлен "короткий список" из 11 международных компаний. Впоследствии они были приглашены на "Запрос предложений" для подачи конкурсных (ценовых) предложений.

В апреле 2021 года ожидается объявление победителя по итогам Запроса предложений и наилучшего ценового предложения. После подписания проектных соглашений и достижения финансового закрытия, в 2022 году начнется строительство электростанции.