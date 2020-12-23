Российская ТМК расширит сотрудничество с "Узбекнефтегазом"

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Трубная металлургическая компания (ТМК) договорилась о расширении сотрудничества с АО "Узбекнефтегаз", сообщили в пресс-службе российской компании.

Стороны обсуждают совместную реализацию проектов по развитию нефтегазовой отрасли РУз и научно-техническому сотрудничеству. По словам гендиректора ТМК Игоря Корытько, компания успешно сотрудничает с предприятиями энергетического сектора Узбекистана, поставляя партнерам линейку труб нефтегазового сортамента.

"Инновационный потенциал и производственные возможности нашей компании позволяют нам предлагать высокотехнологичные продукты для реализации перспективных проектов в стране, а также совместно с партнерами работать над новыми технологиями для нефтегазовой отрасли. По итогам переговоров в Москве мы создадим с компанией "Узбекнефтегаз" рабочую группу по этому направлению для выработки конкретных решений", — приводятся в сообщении слова Корытько.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на пять процентов — до 3,8 миллиона тонн.

АО "Узбекнефтегаз" — крупнейшая компания нефтегазового сектора РУз.