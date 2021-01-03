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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210103/15720523/Stoimost-bitkoina-obnovila-istoricheskiy-maksimum.html

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 долларов.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

"На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина установилась на отметке 34 102 долларов".

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 16,56%, до 34 193 долларов.

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Напомним, всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

Теги:
Экономика, мир, мир, биткоин



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