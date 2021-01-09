Бехзод Хамраев о том, как изменится валютная политика Узбекистана в 2021-м

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Выступая на заседании Международного пресс-клуба, посвященного обсуждению послания президента Олий Мажлису, замглавы Центробанка Бехзод Хамраев рассказал о предстоящих изменениях в валютной политике.
Снижение доли валютных кредитов
В последние годы с ростом потребности страны в инвестициях наблюдается увеличение объемов привлечения иностранных кредитов и долларизация экономики.
Это один из признаков растущей экономики, однако необходимо поэтапное увеличение доли кредитов и депозитов в национальной валюте.
Глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу к концу года снизить долю кредитов в иностранной валюте на 5% (с 50 до 45%) и снизить остаток валютных кредитов до 2 миллиардов долларов.
Для этого Центральный банк предпримет макропруденциальные меры, которые создадут лучшие условия для привлечения кредитов в нацвалюте. Это позволит снизить риски, связанные с ростом курсов валют.
Создание новой межбанковской онлайн-платформы
"Прошло более трех лет с момента начала либерализации валютного рынка. Все участники процесса купли-продажи валюты — и Центробанк, и коммерческие банки, и хозяйствующие субъекты — приобрели определенные навыки, а также уверенность в надежности рынка. Теперь мы переходим ко второму этапу либерализации", — заявил Бехзод Хамраев.
Если сейчас валютные операции на бирже проходят в один раз в день в определенное время (к примеру, в 11.00 или в 12.00), то с февраля планируется время работы биржи с 10.00 утра до 15.00.
Клиенты банка могут выходить онлайн на платформу и покупать или продавать валюту самостоятельно.
Предприниматели смогут упрощенно и быстро проводить свои внешнеторговые операции.
Еще одно изменение — это курс ЦБ. Сейчас он объявляется еженедельно, исходя из среднего уровня раз в 5 дней. Фактически динамика его не видна.
С февраля планируется завершить техническую подготовку для того, чтобы ежедневно после завершения валютных торгов автоматически объявлять сложившийся средний уровень валютного курса.
Инфляция в 2021 году
"Самое главное — продовольственная безопасность будет взята под контроль президента", — отметил Хамраев.
В прошедшем 2020 году уровень инфляции составил 11,1%. Несмотря на то, что за год снижение составило 4%, основная составляющая инфляции — это рост цен на продовольственные продукты (15,3%).
Это оказывает отрицательное влияние на инфляционные ожидания населения.
В рамках инфляционного таргетирования поставлена задача достичь в 2021 году 10-процентный уровень инфляции. При этом будет сделан упор на работу с немонетарными факторами потребительских цен — условия конкуренции, импорта и другие.
В условиях пандемии в апреле 2020-го были введены преференции на 19 видов важнейших видов потребительских товаров — отмена акциза и таможенные пошлины.
В 2021 году с целью сдерживания инфляции эти преференции будут сохранены.
Ставка рефинансирования
В 2020-м ставка рефинансирования ЦБ снижалась два раза с учетом прогноза уровня инфляции.
Сегодня она составляет 14%.
Если инфляционные ожидания будут снижаться и экономика приспособится к данному уровню инфляции, то и ставка рефинансирования соответственно может измениться.
7 января глава государства обратился с посланием к Олий Мажлису. Он звучил планы по реформированию валютно-кредитной системы и внедрению онлайн-платформ.
В частности, представители бизнеса смогут покупать иностранную валюту напрямую у банков, а сама процедура вместо нынешних 4 дней займет не более 30 минут.
Президент также поручил снизить долю валютных кредитов с 50% до 45% и увеличить выпуск облигаций в национальной валюте с 25% до 40%.