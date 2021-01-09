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Бехзод Хамраев о том, как изменится валютная политика Узбекистана в 2021-м

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210109/15750212/Bekhzod-Khamraev-o-tom-chto-izmenitsya-v-valyutnoy-politike-Uzbekistana-v-2021-m.html

О снижении доли валютных кредитов, создании новой межбанковской онлайн-платформы и других мерах и прогнозах читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Выступая на заседании Международного пресс-клуба, посвященного обсуждению послания президента Олий Мажлису, замглавы Центробанка Бехзод Хамраев рассказал о предстоящих изменениях в валютной политике.

Снижение доли валютных кредитов

В последние годы с ростом потребности страны в инвестициях наблюдается увеличение объемов привлечения иностранных кредитов и долларизация экономики.

Инвестиции в бизнес
© Pixabay / AlexanderStein
Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году

Это один из признаков растущей экономики, однако необходимо поэтапное увеличение доли кредитов и депозитов в национальной валюте.

Глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу к концу года снизить долю кредитов в иностранной валюте на 5% (с 50 до 45%) и снизить остаток валютных кредитов до 2 миллиардов долларов.

Для этого Центральный банк предпримет макропруденциальные меры, которые создадут лучшие условия для привлечения кредитов в нацвалюте. Это позволит снизить риски, связанные с ростом курсов валют.

Создание новой межбанковской онлайн-платформы

"Прошло более трех лет с момента начала либерализации валютного рынка. Все участники процесса купли-продажи валюты — и Центробанк, и коммерческие банки, и хозяйствующие субъекты — приобрели определенные навыки, а также уверенность в надежности рынка. Теперь мы переходим ко второму этапу либерализации", — заявил Бехзод Хамраев.

Если сейчас валютные операции на бирже проходят в один раз в день в определенное время (к примеру, в 11.00 или в 12.00), то с февраля планируется время работы биржи с 10.00 утра до 15.00.

Клиенты банка могут выходить онлайн на платформу и покупать или продавать валюту самостоятельно.

Предприниматели смогут упрощенно и быстро проводить свои внешнеторговые операции.

Еще одно изменение — это курс ЦБ. Сейчас он объявляется еженедельно, исходя из среднего уровня раз в 5 дней. Фактически динамика его не видна.

С февраля планируется завершить техническую подготовку для того, чтобы ежедневно после завершения валютных торгов автоматически объявлять сложившийся средний уровень валютного курса.

Инфляция в 2021 году

"Самое главное — продовольственная безопасность будет взята под контроль президента", — отметил Хамраев.

В прошедшем 2020 году уровень инфляции составил 11,1%. Несмотря на то, что за год снижение составило 4%, основная составляющая инфляции — это рост цен на продовольственные продукты (15,3%).

© AFP 2018 / SCOTT OLSON
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Это оказывает отрицательное влияние на инфляционные ожидания населения.

В рамках инфляционного таргетирования поставлена задача достичь в 2021 году 10-процентный уровень инфляции. При этом будет сделан упор на работу с немонетарными факторами потребительских цен — условия конкуренции, импорта и другие.

В условиях пандемии в апреле 2020-го были введены преференции на 19 видов важнейших видов потребительских товаров — отмена акциза и таможенные пошлины.

В 2021 году с целью сдерживания инфляции эти преференции будут сохранены.

Ставка рефинансирования

В 2020-м ставка рефинансирования ЦБ снижалась два раза с учетом прогноза уровня инфляции.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
ЦБ сохранил основную ставку в 14% из-за прогнозов замедления инфляции

Сегодня она составляет 14%.

Если инфляционные ожидания будут снижаться и экономика приспособится к данному уровню инфляции, то и ставка рефинансирования соответственно может измениться.

7 января глава государства обратился с посланием к Олий Мажлису. Он звучил планы по реформированию валютно-кредитной системы и внедрению онлайн-платформ.

В частности, представители бизнеса смогут покупать иностранную валюту напрямую у банков, а сама процедура вместо нынешних 4 дней займет не более 30 минут.

Президент также поручил снизить долю валютных кредитов с 50% до 45% и увеличить выпуск облигаций в национальной валюте с 25% до 40%.

Теги:
Олий Мажлис, либерализация, рынок, Экономика, ЦБ



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