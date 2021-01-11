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Узбекистан и США готовят дорожную карту по инвестициям в проекты в Центральной Азии

Узбекистан и США готовят дорожную карту по инвестициям в проекты в ЦА

Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Экономика
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Стороны приветствовали запуск инициативы "Центральноазиатское инвестиционное партнерство", которая была выдвинута узбекской стороной в ходе визита Болера в Ташкент в июле 2020 года.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Зампремьера — глава ведомства Сардор Умурзаков встретился с исполнительным директором финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером в Ташкенте для того, чтобы согласовать вопросы финансирования проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, фармацевтической и химической отраслей, а также сельского хозяйства, сообщает пресс-служба МИВТ.

"В целях организации системного взаимодействия по обеспечению реализации достигнутых договоренностей стороны решили разработать и принять совместную дорожную карту по скорейшей имплементации договоренностей и согласованных проектов", - говорится в публикации на сайте МИВТ.

Стороны также приветствовали запуск инициативы "Центральноазиатское инвестиционное партнерство", которая была выдвинута узбекской стороной в ходе визита Болера в Ташкент в июле 2020 года, отметили в ведомстве.

В частности, достигнута договоренность о направлении постоянного представителя DFC в Ташкент для продвижения совместных проектов и координации партнерства фонда со странами Центральноазиатского региона.

В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.

Теги:
Центральная Азия, США, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Инвестиции



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