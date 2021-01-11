19:04 11 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Работа в офисе

Названы самые востребованные вакансии у работодателей Узбекистана

Unsplash / Green Chameleon
Экономика
Получить короткую ссылку
170 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210111/15759946/Nazvany-samye-vostrebovannye-vakansii-u-rabotodateley-Uzbekistana.html

Эксперты проанализировали вакансии, которые были размещены работодателями на HeadHunter в течение года.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2020 году вырос спрос на специалистов в сфере информационных технологий, медицины, строительства, рабочего персонала, свидетельствуют результаты исследования HeadHunter.

Прирост количества вакансий в 2020-м составил 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Это говорит о растущей востребованности job-порталов при поиске работы и подборе персонала, отметили аналитики.

В целом десятка востребованных профессиональных вакансий за прошлый год выглядит так: продажи (17%); IT, телекоммуникации (9,9%); маркетинг, реклама, PR (8,6%); бухгалтерия (8,2%); административный персонал (6,7%); производство (6,1%); банки (5,2%); строительство (4,6%); медицина (4,2%); рабочий персонал (3,7%).

"Одной из первых в период карантина пострадала сфера туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса", — говорится в обзоре.

Топ городов по размещению вакансий возглавил Ташкент — 90,4%, на втором месте Самарканд — 4%, на третьем Фергана — 1%.

Теги:
зарплата, рынок труда, вакансии, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крушение самолета в Индонезии
Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии
Госкомэкологии Узбекистана опубликовал видео снежного барса
В Узбекистане фотоловушка "поймала" еще одного снежного барса
Как не замерзнуть на зимней трассе
Как не замерзнуть на зимней трассе — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться