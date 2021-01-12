Как COVID-19 отразился на авторынке Узбекистана — исследование ЦЭИР

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Продажи автомобилей в Узбекистане в 2020 году снизились на 2,5 процента по сравнению с 2019-м, что объясняется резким падением сделок в марте, апреле и июле, рассказали в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

"Обычно ежемесячный рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках по республике составляет в среднем два-три процента. В результате введения строгих карантинных мер с середины марта 2020 года количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте сократилось на 17,3 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го (на 34,6 процента к предыдущему месяцу), а в апреле — на 73,8 процента (на 63,1 процента)", — говорится в релизе.

С мая ситуация на авторынке начала восстанавливаться, отметили в ЦЭИР. Так, в июне продажи машин увеличились на 14,8% про сравнению с аналогичном периодом 2019 года.

"Однако в результате повторного введения карантинных мер с 10 июля по 15 августа активность на авторынке в июле несколько замедлилась по сравнению с маем-июнем. В частности, количество проданных зарегистрированных автомобилей в данном месяце снизилось на 20,2 процента к июлю 2019 года. Тем не менее в августе рост продаж автомобилей составил 3,8 процента по сравнению с аналогичном периодом 2019-го (54,3 процента к предыдущему месяцу)", — рассказали в Центре экономических исследований и реформ.

Центр экономических исследований и реформ Изменение количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей

Спрос на авторынке продолжил расти. В сентябре продажи выросли на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем (на 29,5 процента по сравнению с сентябрем 2019 года), в октябре рост составил два процента к сентябрю (19,2 процента по сравнению с октябрем 2019-го).

В ноябре-декабре показатель незначительно снизился (на 1,7 процента и 1,9 процента соответственно) по сравнению с предыдущим месяцем, отметили в ЦЭИР. Тем не менее по сравнению с соответствующим периодом 2019 года продажи увеличились на девять процентов в ноябре и на десять процентов в декабре.